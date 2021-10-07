Erbaş Bolu'da cenaze namazına katıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bolu’da Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay’ın babası Hüseyin Atalay’ın cenaze namazına katıldı. Geçmiş dönem Bolu milletvekili Mehmet Güner'in vefat eden akrabası olan Hüseyin Atalay için Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erbaş'ın yanı sıra AK Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Bir baba için en güzel beklentilerden birisinin cenaze namazını evladının kıldırması olduğunu belirten Erbaş, Atalay'ın oğlunu namazı kıldırmak üzere tabutun başına davet etti. Atalay'ın cenazesi, oğlunun kıldırdığı namazın ardından Adaköy Çamurcuk Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Törene, Atalay'ın yakınlarının yanı sıra Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Diyanet çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Erbaş, törenin ardından Kaymakam Özçelik'i makamında ziyaret etti