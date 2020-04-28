Erbaş’a bir destek de BAİBÜ’den

Haber: BMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili sarf ettiği sözler tartışma yarattı. Ankara Barosu Erbaş'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle" suçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili olarak, "Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır" dedi. Ankara Barosunun eleştirileri sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek çığ gibi büyürken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklama ile Erbaş’ı hedef alan davranışları kınadı.

BAİBÜ Rektörlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletimizin kurum ve kuruluşlarının görevleri, toplumun huzur ve refahı için görev ve yetki alanları içerisinde sorumluluklarını yerine getirmektir. Ülkemizin köklü kurumlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığımız da ilgili kanunda ‘İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek’ şeklinde bir göreve sahiptir.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın Yüce Dinimiz İslam’ın kural ve kaideleri içerisinde, sağlıklı toplum yapısının sağlanmasında yegâne yapıtaşı olan aile yapısının korunmasına dönük, evrensel ahlak ilkelerini esas alarak Cuma Hutbesinde yaptığı açıklamaları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizatihi görevi ve sorumluluğudur.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke olarak da büyük mücadele verdiğimiz pandemi şartlarında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın görev ve yetki alanı içerisindeki açıklamalardan yola çıkılarak, oluşturulmaya çalışılan suni gündem içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Yüce Dinimiz İslam’ı hedef alan tutum ve davranışları esefle kınıyoruz.”