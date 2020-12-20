Erbayram kabri başında anıldı

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Bolu’nun yetiştirdiği örnek hayırsever Şerafettin Erbayram, ailesi, Bolu Bağışçılar Vakfı yöneticileri ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı. Bolu halkının gönlünde doldurulamaz bir yeri olan Şerafettin Erbayram’ın ruhu için önce Kur’an-ı Kerim okundu. Pandemi kuralları çerçevesinde Şerafettin Erbayram’ın Çığırtkanlar Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret eden sevenleri, Erbayram için dua etti, mezarına çiçekler koydu. Edilen duanın ardından kısa bir açıklama yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Şerafettin Erbayram’ı Bolu halkının unutmadığını ve hiçbir zaman da unutmayacağını söyledi. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak Şerafettin Erbayram’ın kendilerine bıraktığı Bolu ve memleket sevdasını kalplerinde taşıdıklarını belirten Abak, O’nun hayal ettiği bir Bolu için çalışmalarını durmaksızın sürdüreceklerini ifade etti.