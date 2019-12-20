Erbayram’ı binlerce kişi uğurladı

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bolulu hayırsever iş insanı, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram, 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ölümüyle Bolu’yu yasa boğan Şerafettin Erbayram için Kalıcı Konutlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Merhum Erbayram’ın Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda bürokrat, siyasi, iş insanı, STK temsilcileri, idari ve mülki amirler ile binlerce vatandaş katıldı. Şerafettin Erbayram, kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verildi.