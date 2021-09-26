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Ercan Üsküp’ün oğlu dünya evine girdi

Bolulu işadamı ve MHP Bolu Belediye eski Meclis üyesi Ercan Üsküp ile Serpil Üsküp’ün oğlu Serkan Üsküp, Kudret-Ahmet Koç çiftinin kızları Ahsen Koç Bolu Termal Otel’de düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi.

Ercan Üsküp’ün oğlu dünya evine girdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediyesi Eski Meclis Üyesi Ercan Üsküp’ün oğlu Serkan Üsküp görkemli bir düğün yaparak Ahsen Koç ile dünya evine girdi. Çiftin nikah merasimine, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, Türk Ocağı Bolu Şube Başkanı Hamdi Zenginbal ve çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikahını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kıydı. Başkan Özcan, nikah sonrası Serkan-Ahsen Üsküp çiftine içerisinde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim yer alan hediye paketini takdim etti.

Misafirlerini kapıda karşılayıp uğurlayan Ercan Üsküp, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.

Olay Gündem Gazetesi olarak Serkan- Ahsen çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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