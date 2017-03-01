Haber: Kasım ŞAHİN

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan'ı hedef alan 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

"28 ŞUBAT SADECE MERHUM ERBAKAN'I DEĞİL, DEMOKRASİYİ DE HEDEF ALDI"

Milletvekili Ercoşkun, 28 Şubat darbesiyle demokrasiye, insan hak ve hürriyetlerine ve milletin öz değerlerine bir teşebbüsde bulunulduğunu belirterek,

"28 Şubat bir demokrasi katliamıdır. Darbeci zihniyetin bin yıl sürmesi arzusundaki bu merhaleyi milletimiz sağduyulu ve itidalli yaklaşımıyla kısa sürede bertaraf etmeyi başarmış, milletimiz sonraki dönemlerde sandıkta kullandığı oylarla asker kisvesi altındaki bu haydutlara ve vesayetçi kurum ve kişilere gereken cevabı vermiştir" dedi.

MİLLETİMİZ, DARBECİ HAYDUTLARA 15 TEMMUZ'DA TESLİM OLMADI

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, şunları söyledi: "27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 gibi 28 Şubat'ta Türkiye'nin alnında kara bir lekedir. Bu darbeci zihniyet aziz milletimize bir kez daha diz çöktürmek üzere, 15 Temmuz'da hain yüzünü göstermiş, FETÖ'den aldıkları emirler doğrultusunda varlığını varlığına borçlu oldukları millete kurşun sıkmaktan, milletin üzerine tank sürmekten utanmamışlardır.

1960'a dek aziz milletimizin helal oylarıyla seçilmiş rahmetli Menderes üzerinde arzularını başardığını düşünen bu hain zihniyet, bu kez 15 Temmuz'da hortladı. Bu ihanet karşısında milletimiz, vatan için, bayrak için, inançlarını korumak için tankların önüne yattı, hain kurşunlara siper oldu ama hainlere bu kez geçit vermedi. Menderes İçin onlarca yıl ağıtlar yakıp, gözyaşı döken milletimiz, şükürler olsun ki, inandığı ve dava adamı olduğuna emin olduğu liderine arka çıktı. Haksız, hukuksuz, baskıcı, yöntemi nasıl olursa olsun tüm darbeleri reddediyor, lanetliyor ve vicdanlarımızda mahkûm ediyoruz."

ERCOŞKUN, DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANDI

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle tamamladı: "28 Şubatın milletimize yaşattığı acıların failleri ve 15 Temmuzdaki ihanetin sorumlusu hain FETÖ mensupları milletimizin mahşeri vicdanında en ağır şekilde cezalandırıldılar, şimdi de bu caniler Türk Adaleti tarafından hakettikleri cezalara çarptırılacaklar inşaallah.

Bu vesilesiyle 15 Temmuz'daki demokrasi şehitlerimizi ve 1960 darbesindeki acı kaybımız merhum Adnan Menderes'i ve 28 Şubatın sembol ismi Prof Dr Necmettin Erbakan hocamızı rahmet ile yad ediyorum ve aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin ailelerine ve milletimize sabırlar ihsan etsin. Milletimizin yeniden başı sağ olsun."