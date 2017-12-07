Haber: Gönül Olutürk
Bolu Milletvekilİ Ali Ercoşkun, ziyaret ettiği Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde, kongrelerde yenilenen AK Parti teşkilatlarına seslendi. Teşkilatlara bir yeni başarı hedefi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin sağlanacağı 2019 yılı seçimlerini işaret eden Milletvekili Ercoşkun, "Tabiri caizse bugün 7 düvele karşı bir mücadele söz konusu. Bu süreçten geçmenin anahtarı da, bugüne kadar olduğu gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmaktır. Bunun başka bir yolu yok. Bu gücü arttırmamız lazım." dedi.
Milletvekili Ercoşkun, Mengen’de İlçe Başkanı Muhammet Sargın ve yönetim ekibi, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Seçkin yanı sıra parti üyeleri tarafından karşılandı. Milletvekili Ercoşkun, Yeniçağa İlçesi’nde ise, İlçe Başkanı Uğur Şahin ve yönetim ekibi, Kadın Kolları Başkanı Fatma Pınarcı, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Aydemir yanı sıra çok sayıda parti üyesi tarafından karşılandı.
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Milletvekili Ercoşkun, Mengen ve Yeniçağa’da yaptığı açıklamalarda, öne çıkan şu mesajları verdi:“Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk hayırlı hizmetler yapmayı hep birlikte bizlere nasip etsin inşallah. Hep beraber Mengen'imize, Yeniçağa'mıza, Bolu'muza, ülkemize birlikte hizmet etmeye gayret edelim. AK Parti olarak, 2019 öncesi en önemli süreç kongre süreçleriydi. Bundan sonra önümüzdeki dönem için hepimiz koşmak durumundayız. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Tabiri caizse 7 düvele karşı bir mücadele söz konusu. Bu süreçten geçmenin anahtarı da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bugüne kadar olduğu gibi dimdik durmaktır. Bunun başka bir yolu yok. Cumhurbaşkanımız duruşunu sizlerden, bizlerden ve vatandaşlarımızdan aldığı güçle sağlıyor. Dolayısıyla biz bu gücü eksiltmeden daha nasıl arttırırız? Bunun peşinden koşmamız lazım. Bunun dışındakiler sadece teferruat. Görevi devreden arkadaşlarıma bugüne kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devralan arkadaşlarıma da üstün başarılar temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
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