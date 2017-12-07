Haber: Gönül Olutürk





Bolu Milletvekilİ Ali Ercoşkun, ziyaret ettiği Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde, kongrelerde yenilenen AK Parti teşkilatlarına seslendi. Teşkilatlara bir yeni başarı hedefi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin sağlanacağı 2019 yılı seçimlerini işaret eden Milletvekili Ercoşkun, "Tabiri caizse bugün 7 düvele karşı bir mücadele söz konusu. Bu süreçten geçmenin anahtarı da, bugüne kadar olduğu gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmaktır. Bunun başka bir yolu yok. Bu gücü arttırmamız lazım." dedi.





Milletvekili Ercoşkun, Mengen’de İlçe Başkanı Muhammet Sargın ve yönetim ekibi, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Seçkin yanı sıra parti üyeleri tarafından karşılandı. Milletvekili Ercoşkun, Yeniçağa İlçesi’nde ise, İlçe Başkanı Uğur Şahin ve yönetim ekibi, Kadın Kolları Başkanı Fatma Pınarcı, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Aydemir yanı sıra çok sayıda parti üyesi tarafından karşılandı.





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