BASIN BÜLTENİ

Bilindiği gibi daha önce iki yıl milletvekilliği yapan kişinin emekli olma hakkını AK Parti iktidarı yürürlükten kaldırmıştı. Yani şu anda hangi yaşta milletvekili olursa olsun, emekli olması için gerekli yaşını beklemek zorunda" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu'da düzenlenen organizasyonda vatandaşlarla bir araya gelerek, değişiklik maddelerinin ayrıntılarını ve değişikliğin beraberinde getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı.

"TEMSİLDE ADİL BİR DAĞILIM SAĞLANACAK"

Milletvekili Ercoşkun, öne çıkan açıklamalarında, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin hayata geçişiyle Meclis’teki milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak" dedi ve bu artışın gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu artışın temel nedeni temsil noktasında eşitliği sağlamaya yönelik diyebilirim. Örnekleyerek anlatmak gerekirse; AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde Bolu’da yaklaşık 120 bin oy kazandı ve bu oyla 2 milletvekili çıkardı. Bu, AK Parti Bolu’da elde ettiği her 60 bin oyla birer milletvekili çıkardı şeklinde de yorumlanabilir. Fakat İstanbul’da ortalama 160-180 bin oy parametresinde milletvekili seçilebiliyor. Öte yandan Gümüşhane ve Bayburt gibi az nüfusa sahip illerde ise, 25 bin oyla bile milletvekili seçiliyor. Burada bir eşitsizlik olmuyor mu? Evet, bir eşitsizlik ve dengesizlik söz konusu olduğu aşikar.

En küçük ile iki milletvekili verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, en büyük illerle arada bir dengesizlik söz konusu oluyor. Bunun dengelenmesi ve temsilde adil bir eşitlik sağlanması gerekiyordu. Artıştaki tek sebep işte bu.”

"MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI 25'TEN 18'E DÜŞÜRÜLECEK, ÇÜNKÜ..."

Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşeceğini söyledi. Ercoşkun, bu demokratik kazanımın ayrıntıları ve gerekçeleri hakkında şunları söyledi: "Türkiye’de vatandaşlarımız 18 yaşına girdiği andan itibaren seçme hakkına sahip oluyor. Sandık başına giderek, cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı ve muhtar seçebiliyor. Evlenebiliyor, ticari faaliyetlerde bulunup şirket kurabiliyor, vergi mükellefi olabiliyor. Fakat tüm bu haklara sahip bir gencimiz, mevcut Anayasa maddeleri nedeniyle milletvekili seçilebilmek için 25 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Biz ise, tüm haklara sahip olan gençlerimizin milletvekili seçilebilme hakkına da sahip olmasını istiyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Bunun zafiyet getirebileceği endişelerini kabul etmemiz asla mümkün değil, çünkü biz gençlerimize güveniyor, daha güvenli bir geleceği onlarla inşa edeceğimize inanıyoruz."

"MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK EMEKLİLİK SÜRESİNDE AYRICALIK SAĞLAMAYACAK"

Milletvekili Ercoşkun, bu açıklamaları sonrası, "18 yaşında milletvekili seçilen bir gencin 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emekli olacak mı?" şeklindeki kamuoyunda oluşan tartışmalı soruyu yanıtlayarak, şunları söyledi: "Kesinlikle hayır. 2 yıl milletvekilliği yapan bir gencimiz de, her vatandaşımız gibi prim gününü doldurması ve emeklilik yaşını tamamlamasının ardından emekli olabilir. Daha önce var olan ve 2 yıl vekillik yaptıktan sonra emekli olunan uygulamayı AK Parti gerçekleştirdiği düzenleme ile kaldırdı."