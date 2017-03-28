Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Avrupa'daki ırkçı saldırılar karşısında, TBMM'yi temsil etmek üzere Avrupa ülkesi Portekiz'e gitti ve AİBPA Ekonomi Komite Toplantısı'na katıldı. Ercoşkun, ülkede yaptığı açıklamada, "Irkçı yaklaşımlar ve çifte standart uygulamalar karşısında Türkiye'nin haklı duruşunu Portekiz'de ifade ediyoruz" dedi. Ercoşkun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen yaptığı uluslararası siyasi ziyaret, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı sergilediği ırkçı yaklaşım sonrası gerçekleşen ilk yurtdışı temaslarından biri olması açısından büyük dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI DURUŞUNU PORTEKİZ'DE İFADE ETTİK"

Milletvekili Ercoşkun, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"AK Parti Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin ile birlikte Portekiz'in Coimbra kentinde AİBPA Ekonomi Komite Toplantısı'na katıldık. Yüce Meclis'imizi temsil etmek üzere katıldığımız bu toplantı, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı sergilediği çifte standart uygulamalarına karşı ülkemizi yurtdışında temsil etmek açısından oldukça önemliydi. Bu ve buna benzer uluslarası toplantılarda yer alarak Türkiye'nin haklı duruşunu ifade etmek ve avrupalı meslektaşlarımıza ülkemizin bakışını yüzyüze anlatmak özellikle bu dönemde önceliğimiz.

Türkiye, özellikle Avrupa'da ve bazı dünya ülkelerinde farklı algılatılmaya çalışılıyor. Ülkemize karşı çifte standartlı uygulamalar söz konusu. Bu durum karşısında bizlerde fırsat bulduğumuz her uluslararası toplantıya katılarak ülkemizin haklı duruşunu ifade etmeli ve gerçeklerin doğrudan Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden toplantıya katılan parlamenterlere anlatılmasını sağlamalıyız."

MÜLTECİ MESELESİNE ULUSLARASI YORUM

Milletvekili Ercoşkun, toplantıda mülteci meselesine dair görüşlerde de bulunarak, "Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunduğunu, diğer ülkelerin hiçbir katkıda bulunmaması karşısında Türkiye'nin bu anlamda tek başına bugüne dek gayret ortaya koyduğunu; ancak bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını AİBPA'daki toplantıda ifade ederek Uluslararası toplumun Türkiye’ye katkı vermesi gerekir" diye konuştu.