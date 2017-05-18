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18 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Ercoşkun: "Birlikte güzel işler yapacağız"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'e yaptığı ziyarette, "Çocukluğum ve ilk gençlik yıllarım orman teşkilatı ile içiçe geçti. Bu nedenle orman teşkilatının karşılaştığı sorunları, emeklerini ve gayretli mesaisini yakından biliyorum. Allah'ın izniyle Bolu'da birlikte güzel ve hayırlı işler yapacağız. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın desteği her daim Bolu'nun arkasında" dedi.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
    Bu haber 102 kez okundu
    Ercoşkun:

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i ziyaret ederek, Keskin'e Bolu görevinde başarılar diledi. Ercoşkun, ziyarette, "Bolu Orman Bölge Müdürümüze başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Bolu'ya ve ülkeye hepbirlikte hayırlı hizmetler yapabilmeyi Cenab-ı Hakk bizlere nasip etsin inşallah" dedi.

    "Bolulu vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık"

    Milletvekili Ercoşkun, ziyaretteki açıklamalarının devamında ise, şöyle konuştu: "Bolu'nun yüzde 65'i ormanlarla kaplı ve orman köylüsünün bu manada iştigal konularının başında orman işleri geliyor. Bolu, doğal güzellikleri yanında insan dokusu anlamında da Türkiye'nin en müstesna yerlerinden biri. Bolulu vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Orman teşkilatı içinde Bolu en gözde yerlerden birisi. En fazla üretim ve en fazla karlılık ortaya koyan işletmelere sahibiz. İnşallah elbirliği ile bunu daha da ileriye götüreceğiz."

    "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın desteği her daim Bolu'nun arkasında"

    Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun Bolu'ya güzel bir yaklaşımı var. Hal böyle olunca Bakanımızı Bolu'nun bir milletvekili olarak da değerlendiriyoruz. Sağ olsunlar, bugüne dek hiçbir talebimizi geri çevirmediler. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızla, orman teşkilatımızla Bolu'ya önümüzdeki dönemde de hizmet etmeye gayret edeceğiz. Size yeniden başarılar diliyor, Cenab-ı Hakk'tan Bolu'ya hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini diliyorum."

    Keskin'den Milletvekili Ercoşkun'a teşekkür

    Ziyarete ev sahipliği yapan Keskin ise, Milletvekili Ercoşkun'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Ercoşkun'a teşekkür etti. Keskin, "Bolu için sizler büyük gayretler içindesiniz. İnşallah bizlerde bu gayretlere elimizden geldiğince katkı verip, Bolu'ya en güzel hizmetleri sunmaya gayret edeceğiz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Bolu

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Bolulu 53 dakika önce yorumlandı

      kolay gelsin vekilim, şu vergi affı ile ilgili açıklama istiyoruz

      @Cevapla

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