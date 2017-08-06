Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine verilen arada seçim bölgesinde başlattığı ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Milletvekili Ercoşkun, Mudurnu İlçesi'ne yaptığı ziyarette, 11 köyün buluştuğu ve Yayla Cuması olarak tabir edilen bayrama katıldı. Sıcak ve samimi görüntülerin objektiflere yansıdığı bayram etkinliğinde Milletvekili Ercoşkun, Mevlid-i Şerif organizasyonuna katıldı, şehitler için dua etti. Cuma namazı sonrası Milletvekili Ercoşkun, kalabalık arasına karışarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Ercoşkun, bayram buluşmasında ayrıca, vatandaşların karşısına yeni ulaşım yatırımlarıyla çıktı.

"Mudurnu'da güzel bir bayram birlikteliğine ortak olduk"

Milletvekili Ercoşkun, yayla bayramı ziyareti hakkındaki açıklamalarında, "Mudurnu bölgesinde Yayla Cuması olarak tabir edilen ve 11 köyün buluştuğu bir bayramı geçtiğimiz Cuma günü hep birlikte eda ettik. Topardıç'tan Ketenler'e, Hacı Halimler'den Feruz'a kadar, bölgedeki 11 köyün katkıları ile hem Cuma namazı eda edildi, hem de güzel bir etkinliğe, güzel bir birlikteliğe imza atıldı. Bizlerde Mudurnu bölgemizin önemli bir etkinliğine teşkilatımızla birlikte katılarak, bu heyecana ortak olduk" diye konuştu.

"Toplamda 62 kilometre köy yolu asfaltlanıyor"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, Mudurnu köylerine yönelik ulaşım yatırımlarına açıklık getirerek, şöyle konuştu: "Mudurnu bölgesinde İl Özel İdaresi çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Pelitözü'nden Örencik-Samat arasına kadar ve Ordular'dan Göncek'e kadar çok sayıda köy yolunda, toplamda 36 kilometre birinci kat asfalt çalışmalarımız devam ediyor. 2'nci kat asfalt olarak da 26 kilometrelik bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz.

"14 köyün içme suyu depoları yenileniyor, 3 köye isale hattı çekiliyor"

Bunun yanında 14 köyümüzde içme suyu deposu yenileme çalışmaları gerçekleşiyor. Göncek, Samat ve Güveytepe köylerimizde de isale çalışmaları devam ediyor. İlçe Başkanımız Mehmet Arıkan, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Ahmet Uzun ve Vedat Özkan ile birlikte bu çalışmaları aktif bir şekilde takip ediyoruz. Hem vatandaşımızla birlikte oluyoruz, hem de bu çalışmaları yerinde inceleme imkanı buluyoruz. Mudurnu'nun geniş bir coğrafyaya sahip olması, çok sayıda köyünün bulunması ve arazi yapısının zor olmasına rağmen bu çalışmaları devam ettiriyoruz."

"Hizmetlerimiz devam edecek"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda, "Cenab-ı Hak nasip ettiği müddetçe, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve AK Parti hükümetlerimiz ile vatandaşlarımıza yönelik bu hizmetlerimiz inşallah devam edecek" ifadelerini kullandı.