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21 Şubat 2017 Salı
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    • Ercoşkun Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni muhtarlara anlattı

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni bu kez muhtar derneklerine yaptığı ziyaretlerde köy ve mahalle muhtarlarına anlattı. Sisteme dair tartışmalı soruları yanıtlayan Ercoşkun, ayrıca referandum öncesi muhtarların ve köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürecek açıklamalarda bulunarak, "2017'de köylerimiz için yatırım rekoru kırmayı hedefliyoruz" dedi.

    21 Şubat 2017 Salı 11:26
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    Ercoşkun Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni muhtarlara anlattı

    Haber: BMA

    Referandum turlarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, il merkezinde birbiri ardına gerçekleştirdiği ziyaretlere muhtar derneklerini de ekledi.Fikret Özen başkanlığındaki Muhtarlar Derneği ve İlhan Çalışkan başkanlığındaki Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Ercoşkun, Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ile de bir araya geldi. 

    Ziyaretlerinde, muhtar dernekleri üyesi köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dair tartışmalı soruların yanıtlarını açıkladı. 

    Milletvekili sayısındaki artış

    Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hayata geçişi sonrası yapılacak ilk genel seçimde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkacağını belirterek, artışın gerekçelerini şöyle aktardı: "Milletvekili sayısındaki bu artış, temsil noktasında iller arasındaki eşitsizliği gidemeye yönelik. En küçük ile iki milletvekili verdiğinizde, en büyük illerle arada dengesizlik söz konusu oluyor. Bunun dengelenmesi ve temsilde adil bir eşitlik sağlanması adına bu değişiklik bir ihtiyaçtı."

    2 yıl milletvekilliği yapan bir kişi emekli olamaz

    2 yıl milletvekilliği yapan biri emeklilik hakkı kazanamayacağını belirten Milletvekili Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e inecek. Bu konuda vatandaşlardan, '18 yaşındaki bir genç milletvekili seçilse, o genç 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emeklilik hakkı mı kazanacak?' soruları tarafımıza yöneltiliyor. Daha önce var olan ve 2 yıl vekillik yaptıktan sonra emekli olunan uygulamayı AK Parti ilk iktidar döneminde, yaklaşık 14 yıl önce, gerçekleştirdiği düzenleme ile sonlandırdı" diye konuştu.

    Kanun yerine geçmeyecek kararnameyi meclis iptal edebilecek

    Cumhurbaşkanının yeni sistemde Kanun Hükmünde Kararname çıkaramayacağını ve sadece Kararname çıkarabileceğini söyleyen Ercoşkun, “Cumhurbaşkanının çıkarabileceği kararname kanun yerine geçmeyecek ve Meclis istemediği bir kararnameyi iptal etme yetkisine sahip olacak. Bu da yeni dönemde Meclis'in üstünlüğünü tartışmasız hale getiriyor” dedi.

    Meclisi feshederse görevi de sona erecek

    Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sistemde Meclis'i feshetme yetkisi olduğunu hatırlatan Ali Ercoşkun, “Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanması halinde göreve devam etme imkanına sahip. Geçtiğimiz yıl bu durumu yaşadık. Bizim hayata geçmesini hedeflediğimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde ise, Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse, kendisini de feshetmiş sayılacak. Yani bugünkü sistem daha yetkili. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Cumhurbaşkanının bu anlamda yetkisi sınırlandırılıyor" ifadelerini kullandı.

    2017 yılı köyler için yatırım yılı olacak

    Referandum öncesi muhtarların ve köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürecek açıklamalarda bulunan Ercoşkun, "Geçtiğimiz haftalarda Başbakanlık'a yaptığım ziyarette, köylerimize yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere ödenek talebinde bulundum. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin yatırım rekorlarını kırdığımız köylerimize, Allah'ın izniyle, 2017 yılında KÖYDES ve diğer çalışmalarla daha fazla yatırım yapmayı ve yeni yatırım rekoru kırmayı hedefliyoruz" dedi.

    Muhtarlara teşekkür

    Milletvekili Ercoşkun, referandum sürecinde demokrasiye sağlayacakları katkıdan ve ziyaretteki ev sahipliklerinden dolayı Fikret Özen, İlhan Çalışkan ve İlhami Otacıoğlu nezdinde muhtar dernekleri üyesi köy ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Ercoşkun, daha sonra Meclis çalışmalarına katılmak üzere, Bolu'dan ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı

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