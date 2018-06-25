Haber: Kasım ŞAHİN

27’inci milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Bolu’dan aday gösterilmeyen ve 3 dönem TBMM’de Bolu’yu en iyi şekilde temsil eden Ali Ercoşkun, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini şu şekilde değerlendirdi;

“Aziz hemşehrilerim ; Söz de karar da milletindir dedik ve Milletimiz kararını verdi. Seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun.Güçlü Türkiye yolunda 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yarından itibaren daha çok çalışma vaktidir.Çünkü vakit artık Türkiye vaktidir” dedi.