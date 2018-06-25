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25 Haziran 2018 Pazartesi
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    • Ercoşkun; “Çünkü vakit artık Türkiye vaktidir”

    2425. ve 26’ncı dönem AK Parti Bolu Milletvekili olarak TBBM de görev yapan Ali Ercoşkun, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi.

    25 Haziran 2018 Pazartesi 14:01
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    Ercoşkun; “Çünkü vakit artık Türkiye vaktidir”
     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    27’inci milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Bolu’dan aday gösterilmeyen ve 3 dönem TBMM’de Bolu’yu en iyi şekilde temsil eden Ali Ercoşkun, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini şu şekilde değerlendirdi;

    “Aziz hemşehrilerim ; Söz de karar da milletindir dedik ve Milletimiz kararını verdi. Seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun.Güçlü Türkiye yolunda 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yarından itibaren daha çok çalışma vaktidir.Çünkü vakit artık Türkiye vaktidir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: 2425., 26’ncı, Dönem, AK, Parti

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