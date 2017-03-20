Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatmak üzere Dörtdivan’ı ziyaret etti. Şahin Serin başkanlığındaki AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu'nun eşlik ettiği ziyaret turlarında Ercoşkun, ev ve işyerlerini ziyaret ederek, 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliğini tüm ayrıntılarıyla anlattı ve vatandaşların yeni hükümet sistemi hakkındaki sorularını yanıtladı.

"DÖRTDİVAN-YENİÇAĞA KARAYOLU YIL SONUNA TAMAMLANACAK"

İlçe sakinlerinin hayata geçmesini bekledikleri yatırımları açıklayan Ercoşkun, "Dörtdivan-Yeniçağa karayolunun bir kısmı tamamlanmıştı. Bu karayolunda yapımı beklenen kalan kısmı da ihale edildi. Allah'ın izniyle kalan bölümü de Ekim ayı sonuna kadar tamamlayacağız ve bölgenin ulaşım sorununu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

DOĞALGAZ ANA HATTI ÇEKİLECEK

İlçeye yapılması beklenen doğalgaz hattıyla alakalı da konuşan Ercoşkun, "Dörtdivan'a doğalgaz hattı çekilmesiyle alakalı işlemler tamamlanıyor. Allah'ın izniyle Dörtdivan'a ana hattın bu yıl çekilmesini, ardından da dağıtımın yapılmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

BAŞBAKANLIK KALDIRILACAK

Yaptığı ziyaretlerden Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile alakalı açıklamalar da yapan Ercoşkun şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanını 5 yıllığına doğrudan halk seçecek. Cumhurbaşkanı'na yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılar ve Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak. Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak. HSK üyelerini TBMM ve Cumhurbaşkanı seçecek. Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip, Meclis'in onayına sunacak. Başbakanlık kaldırılacak. Anayasa değişikliği ile hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi endişelerin aksine Meclis'i daha da güçlü hale getiriyor. Yeni sistemde Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacağı için veya bakan olacak bir milletvekilinin milletvekilliği düşeceği için yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek ve milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yasa çıkarma ve kaldırma yetkisi yine TBMM'de olacak."