HABER:Gönül Olutürk

Fas meclisinde düzenlenen "Aşırılık ve Terörle Mücadelede Diyalog ve Kültürler Arası İletişimin Önemi" başlıklı toplantıya AiBPA üyesi Türkiye, Fas, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Mısır, Ürdün, İtalya'dan milletvekillerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katılıyor. AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yaptığı açıklamada, Türk heyeti olarak toplantıda özellikle İslamofobi üzerinde duracaklarını söyledi. Heyette AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın da yer aldığını belirten Ercoşkun, "Toplantıda özellikle İslamofobi veya aşırılıkla mücadele bağlamında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Heyet olarak, özellikle son dönemlerde yükselen Avrupa'daki İslamofobya ve her türlü terör organizasyonu içerisinde İslam kelimesini kullanmalarına dikkat çekerek buna karşı olduğumuzu belirteceğiz." dedi.

Her türlü aşırılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Ercoşkun, "Terörün dini yok, bu yüzden İslam'ın terörle birlikte anılmaması gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Bu toplantıda da bu düşüncelerimizi dile getirme fırsatı bulacağız" diye konuştu.