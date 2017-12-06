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06 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Ercoşkun FETÖ davalarını yakından takip etti

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki ihanetin yargılandığı davanın duruşmasını takip etti. Milletvekili Ercoşkun, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, sanıkların akıllara durgunluk veren açıklamalarını ortaya koydu.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 16:25
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    Ercoşkun FETÖ davalarını yakından takip etti

    Haber: Gönül Olutürk

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına katıldı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma çıkışı kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Ercoşkun, şunları söyledi:  “Sincan’daki ihanet davasında, bu millete vurulan en büyük darbenin yargılama duruşmasını milletvekili arkadaşlarımızla takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Sincan’da Genelkurmay Davası’na katıldık. Aynı tabloyu burada da görmek mümkün. Mehmet Partigöç'ün emirerinin gerek 15 Temmuz'un hemen akabinde verdiği ifade, gerekse 25.01.2017'de hem polise, hem de savcılığa verdiği ifade de darbeyi tüm detayları ile anlatmasına rağmen ve tüm kademeyi de söylemesine rağmen bugün çıktığı mahkeme de, ‘Ben hiçbir ifademi kabul etmiyorum' dedi. Bu ne kadar geniş bir oyunun ve tiyatronun sergilendiğini ortaya koyuyor. Amerika’daki davalar, burada Kasım ayına edilen işaretler, örgütün çözülmesini engelleyen adımlar olduğunu görüyorduk. İşte mahkemelerde bunu kanıtlıyor. Kendi itiraflarını kabul etmeyen bir sanığın ifadelerini bugün duruşma salonunda izledik. Oyun çok net. Ama bizler Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, hem bu hainlerin hak ettikleri cezayı almasını sağlayacağız, hem de 7 düvele karşı hep birlikte bütün olarak durmaya inşallah devam edeceğiz.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, 15

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