Haber: Kasım ŞAHİN

Ak Parti, MHP, CHP; Saadet Partisi gibi bir çok siyasi parti referandum seçimlerine bir ay gibi kısa süre kala özellikle meydanlarda, iş yeri gezilerinde, toplantılarda, mitinglerde görüşlerini dile getirip EVET veya HAYIR oylarına talip olduklarını ve görüşlerini dile getirme etkinliklerini sürdürmeye devam ederken, Bolu’da sosyal medya üzerinden Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile CHP’den 25’inci dönem ikinci sıradan milletvekili adayı olan Burak Cop, karşılıklı soru ve cevaplar üzerinden tatlı ve güzel bir diyalog yaşadılar. İşte Milletvekili Ali Ercoşkun’un sosyal paylaşım sitesi olan facebook sayfasından yapılan o görüş alış verişi şu şekilde oldu;

Burak Cop Sevgili Ali Bey,

Pek olası görmesem de, Evet çıkarsa Başkan'ın meclisi dağıtıp seçime götürme yetkisi olacak. Atatürk'te bu yetki yoktu. 1909'da yapılan Kanun-i Esasi değişikliğiyle padişahtan bile bu yetki alındı. Şimdi 2017 yılında böyle bir ihtiyacı nereden duydunuz?

Ayrıca bildiğiniz üzere günümüzde bütçe yapma, kanun yapma ve OHAL ilan etme tekeli meclisimize ait. Allah muhafaza Evet çıkarsa Başkan kararnameler ile yasama faaliyetine ortak olacak. Bütçe yapımında yetkisi olacak. OHAL'i de tek başına ilan edebilecek.

Bir TBMM üyesi olarak milletin temsilcilerine ait olan yetkileri neden 1 kişiye devretme ihtiyacı hissettiniz?

Saygılarımla.

Ali Ercoşkun Burak Bey,

Gerçekten şaşırdım.

Bence bunları biliyorsunuz ama

Başkan'ın şu anda meclisi dağıtma yetkisi var. Bunun karşılığında kendisine bir şey olmuyor. Örnek 7 haziran ile 1 Kasım arası. Fakat yeni sistemde hem başkanın hem de meclisin birbirini feshetme yetkisi var, her ikisinin de aynı anda seçime gitme şartıyla.

Kanun yapma yetkisi yeni sistemde sadece mecliste olacak. Başkan'ın kanun yapma, hatta teklif etme yetkisi olmayacak. Kararnameler ise kanunlarla düzenlenen konularda çıkartılamayacak. Yani şuanda olan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) kalkacak, yerine sadece K (Kararname) gelecek. Bu kararname mecliste 3 ay içinde görüşülerek onaylanmazsa otomatik olarak iptal olacak.

Yani kısaca Güçlü Yürütme (Halkın %50'sinden fazla destek alan) ve Güçlü Meclis (yürütmenin hükmetmediği, sadece yasama ve denetleme görevi yapan) bir yapı hedefliyoruz.

Burak Cop Ali Bey,

Aynı şey mi? Şu anda seçimin ardından meclis toplandıktan 45 gün sonra bir hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı ülkeyi yeniden seçime götürebiliyor. Yani çok net bir koşula bağlı ve istisnai denebilecek bir durum bu.

Sizin getirmek istediğiniz sistemde ise Başkan'ın kafasına esmesi yeterli olacak. Diyorsunuz ki kendi seçimi de yenilenecek. Her 2 seçim de aynı anda yapılacağı için meclis de büyük oranda başkan seçilen kişinin partisinin egemenliğinde olacak (2 seçimde oy dağılımları birbirine yakın olacak). Halbu ki söz gelimi ABD'de başkan seçimi 4 yılda bir, Kongre seçimi ise 2 yılda bir yapılıyor. Böylece meclis başkanın gölgesi olmuyor.

Başkan diyelim ki haddini aşan bir kararname çıkardı (söz gelimi temel hak ve özgürlükler konusunda, yetkisi olmamasına rağmen). Muhalefet ne yapacak? Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Kaç üyesi var Mahkemenin? 15... Kaçını Başkan atıyor? 12...! Peki HSYK'nın bileşimi nasıl? 13 üyesinden 6'sını doğrudan Başkan atıyor. Ali Bey, yargı bütünüyle yürütmenin emrine girdiğinde her şey kalıbına uydurulur zaten. Sizin güvence olarak bahsettiğiniz hükümler toz olur uçar.

Bir de Başkan partili olacak. Peki şimdi Bolu'da vali ile başkanın partisinin il başkanı arasında yetki kavgası olmayacak mı? Mudurnu'da kaymakam ile başkanın partisinin ilçe başkanı arasında yetki kavgası olmayacak mı? Tüm bir idare teşkilatı, memurlar partizanlaşmayacak mı? Devletin en tepesindeki kişinin partili olması Türkiye'yi allak bullak edecek bir şey.

Bu arada bunları yazıyorum, kusura bakmayın, Facebook'ta önümdeki akışa düştü, ben de iki kelam edeyim dedim. Propaganda faaliyetinize limon sıktıysam affola.

Ali Ercoşkun; Ben gayet memnun oldum.

Atatürk, İnönü ve Bayar partili Cumhurbaşkanlarıydı.

Diğer bahsettiğiniz konular ise meselenin özünde bir uzlaşı ortamı sağlayacak. Amerika da sistemdeki bazı kilitlenmeler sebebiyle şuanda bizim yapmak istediğimiz değişiklikleri uzun yıllardır tartışıyorlar. Ama Amerika ile en temel farkımız her eyaletin 2 üyesi olan senato biliyorsunuz..

Burak Cop; Bu bilgilendirici ve düzeyli tartışmaya söz gelimi yerel bir TV'de bir canlı yayında devam etsek, ne dersiniz Ali Bey?

Saygılarımla.