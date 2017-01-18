HABER: CEYLAN BEYKOZ

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AİBPA'nın Dönem Başkanlığını yürüten İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattıolo, AİBPA Türk Komisyonu Başkanı sıfatıyla TBMM'de kabul etti.

Büyükelçi Mattıolo, ziyaret temaslarında, başta güvenlik konusu olmak üzere İtalyan Hükümeti ve Parlamenter Asamblenin öncelik verdiği konuların göç, enerji işbirliği ve özellikle kadın ve gençler odaklı ekonomik kalkınma konuları olduğunu ifade etti. İtalya'nın Türkiye ile ortak çalışmalara önem verdiğini belirten Büyükelçi Mattıolo, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TBMM’de yapılan toplantıya İtalyan temsilcilerinin de katılarak katkı sağladığını hatırlattı. Mattıolo, özellikle Akdeniz’de güvenlik ve mülteci akımları konularının iki ülke arasında ele alınması gereken konular olduğunu belirtti. Mattıolo'nun İtalya'nın uluslararası ilişkiler noktasındaki yaklaşımlarını açıklamasının ardından konuşan Milletvekili Ercoşkun, kendisinin AİBPA'daki görevleri hakkında kısa bir brifing verdi.

TÜRKİYE-İTALYA DOSTLUK İLİŞKİLERİNE VURGU

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, Türkiye ile İtalya arasındaki dostluk ilişkilerine de değinerek, 2016 yılında Fas’ta yapılan Genel Kurul’da İtalya’nın da desteği ile Türkiye'nin AİBPA Başkanlık Divanı’nda yer aldığını hatırlattı. Ercoşkun ardından Türkiye ile uzun yıllardan süre gelen dostluk ilişkisi bulunan İtalya'ya uluslararası siyasi temaslarda bulunmak üzere 6 Şubat'ta bir ziyaret düzenleyeceğini ve Roma’da AİBPA Başkanlık Divanı toplantısına katılacağını söyledi.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN İŞBİRLİĞİ NOKTASINDA SINIR ÖTESİ AÇILIM ÇAĞRISI

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının öne çıkan bir başka bölümünde ise, Türkiye ve İtalya ülkeleri yanı sıra AİBPA üyesi ülkelerin yasa dışı göç ve güvenlik tehdidine karşı daha sıkı işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini belirtti. Milletvekili Ercoşkun, şunları söyledi:

"Arap Baharı'ndan sonra bölgemizde mülteci sorunu gündeme geldi. Hala da bölgemizde en önemli sorunların başında göç sorunu bulunmakta. Bölgede bu sorunlarla karşı karşıya kalan ve birbirini en iyi anlayacak iki ülke Türkiye ve İtalya. Önümüzdeki süreçte birlikte kararlaştırılacak bir programla hem Akdeniz havzasında, hem de Avrupa bölgesinde önemli açılımlar gerçekleştirilebileceğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda komite başkanlıklarıyla koordinasyon oluşturmanın faydalı olabileceği, iletişimi artırarak geleceğe yönelik bir birliktelik sağlanabileceği kanaatindeyim."

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN İTALYA BÜYÜKELÇİSİNE TEŞEKKÜR

Milletvekili Ercoşkun, son olarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu nazik yaklaşımından dolayı Büyükelçi Mattıolo'ya teşekkür etti. Ziyaret Milletvekili Ercoşkun ve Büyükelçi Mattıolo'nun Türkiye ile İtalya'nın dostluk ilişkilerini ortaya koyan ve objektiflere de yansıyan görüntülerle son buldu.



