Haber: Ceylan BEYKOZ

AİBPA Türk Komisyonu Başkanı ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte ziyaret ettiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Parlamentosu Genel Kurul salonunda 42 ülkeden 280 parlamentere seslendi. Ercoşkun, Avrupa'nın göbeğinde yaptığı konuşmada, PKK’nın Suriye kanadı durumundaki YPG ve PYD gibi terör örgütlerine destek verilmesine sert tepki göstererek, "Terör örgütleriyle bir başka terör örgütü eliyle mücadele edilmez. Terör terördür. Suriye'de YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin desteklenmesini Türk Milleti'nin kabul etmesi mümkün değildir. Burada sıkıntıyı yaşayan ülke Türkiye olduğu için, Türkiye'nin bu konuya müdahale etmesi en doğal hakkıdır" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

AİBPA Komisyon Başkanı unvanıyla İtalya ziyaretini gerçekleştiren Milletvekili Ercoşkun'un ziyaret heyetinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay yanı sıra AİBPA Komisyonu üyesi milletvekilleri yer aldı.

ALİ ERCOŞKUN, İTALYA'DA BAŞKANLIK DİVANINDA GÖREV ALDI

AİBPA Komisyon Başkanı Milletvekili Ercoşkun, İtalya Parlementosu'nda düzenlenen AİBPA Genel Kurulu Toplantısı'nda, İtalya Senato Başkanı Grasso, İtalya Meclis Başkanı Boldrini ve Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal ile birlikte Başkanlık Divanı'nda görev aldı.

Tarihi parlamento binasındaki genel kurulda, AİBPA üyesi 42 ülkenin parlamenterlerine seslenen Milletvekili Ercoşkun, son bir yıl da Türkiye'de ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren başlıklarda dünyada yaşanan gelişmeleri yorumladı, Türkiye'nin yaşananlar karşısındaki yaklaşımını ortaya koydu.

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında şöyle konuştu:

"MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA DARBE GİRİŞİMİNİ AKAMETE UĞRATTI, GİTTİĞİMİZ ÜLKELERDE 15 TEMMUZ'DA YAŞANANLARI ANLATTIK"

"Geçtiğimiz yıl Fas'ta yapılan genel kuruldan sonra oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Toplumumuzun tüm kesimleri, tüm siyasi partilerle birlikte darbe girişimine karşı durarak akamete uğramasına vesile oldu. Daha sonraki süreçte 4 parti temsilcisi milletvekili olarak, Ürdün, Fas, Portekiz ve İspanya'yı ziyaret ederek, yaşadığımız olayları anlatma imkanımız oldu.

"AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇİFTE STANDARD UYGULAMALARINA KARŞIYIZ"

Türkiye'de 16 Nisan'da bir Anayasa değişikliği oylaması gerçekleşti. Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan çifte standart uygulamalara karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Demokrasi ve ifade özgürlüğünü Avrupa'nın ortak değeri olarak kabul edersek, Türkiye'de yaşanan Anayasa değişikliğini savunan milletvekillerimizin oradaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerinin engellenmesi ne demokrasiye, ne de ifade özgürlüğüne uymaz. Buna karşı çıkan milletvekillerinin ve gruplarının desteklenmesini de anlamak mümkün değildir.

Özellikle Hollanda'da bir bakanımızın gözaltına alınmaya çalışılması ve milletvekillerimize yaşatılan engellemeler, Avrupa'nın o ortak değerleri açısından kötü bir durum oluşturdu. Ve tüm bu olaylar Türk Milleti'ne hayal kırıklığı yaşattı."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI OLACAK"

"Anayasa değişikliği yüzde 90'ın üzerinde bir katılımla gerçekleşti. Ve neticede Türk Milleti tarafından kabul edildi. Türkiye 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek. Bundan sonraki sürecin demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en üst düzeyde yaşanmasına vesile olacağını düşünüyorum."

"TÜRK MİLLETİ SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'NİN DESTEKLENMESİNİ KABUL ETMİYOR! BU KONUYA MÜDAHİL OLMAK TÜRKİYE OLARAK HAKKIMIZ"

"Tüm bunların yanında bölgemizde, 911 km sınırımız olan Suriye'de, Irak'ta yaşanan terör faaliyetleri, hem bizi yakından ilgilendiriyor, hem de Avrupa'yı bu manada oldukça ciddi sıkıntıya sokmuş durumda. Burada söyleyeceğim şey şudur; Terör terördür. Terör örgütleriyle bir başka terör örgütü eliyle mücadele edilmez. Bölgede PKK gibi, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı özellikle de Suriye'de YPG gibi PYD gibi terör örgütlerinin desteklenmesi hiçbir şekilde anlaşılamaz. Türk Milleti'nin bu durumu kabul etmesi mümkün değildir. Burada bu sıkıntıyı yaşayan ülke Türkiye olduğu için, Türkiye'nin bu konuya müdahale etmesi en doğal hakkıdır."