Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Ali Ercoşkun’un beyanları gerçekten büyük ses getirecek gibi görünüyor. Ercoşkun, açıklamasının ilk bölümünde kongrelere değinerek; “İllerimizdeki kongre süreçlerimiz başladı. Seçim takvimimiz normal takvime benziyor. Nüfusu 3 binin altında olan beldelerimizde atama, üstünde olanlarda ise normal seçim süreci gibi işleyen programımız var. Şimdi delege seçimlerimiz sandık kurularak gerçekleşti. Burada Cumhurbaşkanımızın tüm siyasiler ve teşkilatlar hakkında bilgiler var. Muhakkak ki teşkilatlarda değişiklikler olacak. Hem ilçe hem il bazın değişiklikler göreceğiz. En son il kongresi gerçekleşecek. Dolayısı ile ilk başta ilçe kongrelerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Tüm teşkilatlarımızla beraber çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm karar mekanizmasını genel merkez teşkilat başkanlığı karar verecek. İşlemler böyle sürecek. İlimizde tek liste çıkacaktır. Partimizin disiplini bunu gerektirir. Aksi durum iki kere yaşadık. Genel merkezin durumu hep aynıydı. İlçe başkanları seçilmeden bir şey bilemeyiz. Onlar daha sonra toplanıp en iyi adayı çıkaracaklardır. Benim böyle bir konuda yorum yapmam doğru olmaz ama il ve ilçeler ile alakalı vazifemizi en iyi şekilde aktarmak görevimizdir” dedi.

3 DÖNEM KURALI

Ercoşkun, 3 dönemi dolduran Ak Partili bir yöneticinin görev süresinin doldurduğunu belirterek; “AK Parti Bolu’da en son referandum seçimine girdi. Bizim için en büyük örnek Kasım seçimleri. Biz bu seçimlerde yüzde 62’nin üzerinde bir oy aldık. Dolayısı ile her 3 vatandaşın 2’sini alan bir teşkilatta muhakkak bir değişiklik olacak. Biliyorsunuz referandumda Cumhurbaşkanı’nın en fazla 2 dönem yapacağını söyledik. Vatandaş bunu onayladı. Şimdi dönelim il teşkilatlarına bakalım. Onlarla alakalı 3 dönem kuralı var. 3 dönemi dolduran siyasetçilerimizin görev süresi doluyor. Örnek vermek istersek isimler burada önemli değil. 3 dönemi dolduran kim olursa görev süresi biter. Örneğin bu bir belediye başkanı ise görev süresi sona ermiş olacak. Tabi milletvekilliği gibi görevler yapabilir ama belediye başkanlığı görevi yapamaz. Bu diğer teşkilat görevlerini de kapsamaktadır. Haziranda aldığımız kurul kararı ile benim 2’inci dönemim sona eriyor. Tabi teşkilatımız bizi nereye uygun görürse orada çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen çalışmayı ortaya koymaya gayret ettik. Tabi bu konuda eksikliklerimiz oldu. Bizim için bir tecrübe oldu. O tecrübelerin ışığında hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet etmek nasip olmazsa da görev ne olursa onu yapacağız. Bunu bazı medya organlarında Ali Ercoşkun ümidi kesti olarak gördüm ama öyle olmadığı da iki seçimdir belli oldu. Görev önemli değil, önemli olan o enerjiyi devam ettirebilmek. Yine görev düşerse sonuna kadar yapmaya hazırız. Hangi alanda ihtiyaç varsa orada çalışacağım.

ERKEN SEÇİM YOK

Erken seçime dair bir ihtimal görmüyorum diyen Ercoşkun, açıklamasını şöyle sürdürdü; Azıcık kafası çalışan bir adam 17 / 25 Aralık’tan sonra siyasi FETÖ ayağı meselesini çok maksatlı konuşulduğunu anlar. 17 / 25 Aralık sonrası hemen yerel seçimler oldu. O süreçte Toz toprak karışık bir süreçti. Sıkıntılar olmuş olabilir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. 17 / 25 Aralık sonrası Haziran seçimleri oldu. Bu zamana kadar FETÖ ile alakalı envayi çeşit mücadeleler oldu. Aday tespit etme süreçlerinde tüm partiler bu noktayı göz ardı etti. Ardından Kasım seçimleri oldu. Bir daha insanlar çeşitli değerlendirme süreçlerden geçti. İnsanların 7 sülalesine bakıldı. Hala bir siyasi ayak ifade etmek akla ve mantığa aykırı. Ben bu seçimleri FETÖ’nün ayıklanacağı seçimler olarak görmüyorum. Diğer organlar ile alakalı tüm parti teşkilatlarından çok sayıda arkadaşla yolları ayırdı. Bazıları tutuklu bazıları yargılanıyor.

ADAY DEĞİLİM

Kasım 2019’da yapılması beklenen yerel seçimlerde kendisinin belediye başkanlığı adaylığı için isminin geçtiğini de belirten Ercoşkun; “Ne kadar görünür bilinmem ama milletvekilliği dönemimde komisyon başkanlığı yapıyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Yani mecliste bu kadar aktif bir rol oynarken böyle bir gündem düşünmem. Belediye başkanlığı gündemimde değil. Böyle bir hedefim yok” ifadesini kullandı.