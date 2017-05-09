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09 Mayıs 2017 Salı
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    • Ercoşkun, köy ve mahalle muhtarlarına seslendi

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve yönetimini dernek binasında ziyaret ederek, genel kurulda güven tazeleyen dernek yöneticilerini tebrik etti ve yeni dönem için muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ercoşkun'a ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen'de eşlik etti.

    09 Mayıs 2017 Salı 12:35
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    Ercoşkun, köy ve mahalle muhtarlarına seslendi

    Haber: BMA

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, genel kurulda güven tazeleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve yönetimine yaptığı ziyarette, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu. Ercoşkun, hayırlı olsun dileklerini açıkladığı ziyarette, "16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumunda köylerimizden gelen büyük destek muhtarlarımızla birlikte önemli başarılar gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Referandum sandığından çıkan sonuca saygı duyduğumuz gibi mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızın sandığından çıkan iradeye de saygı duyuyoruz. Bundan sonrada Bolu'muza birlikte hizmet edeceğiz" dedi.

    "Bolu'muza birlikte hizmet edeceğiz"

    Ercoşkun, köy ve mahalle muhtarlarına seslendiği ziyaret konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Muhtarlar Derneği Başkanı olarak seçilen Fikret Özen başkanımıza, yönetimde bulunan yönetim kurulu üyesi muhtarlarımıza ve dernek üyesi siz muhtarlarımıza hayırlı olsun demek istedik ve merkez ilçe başkanımızla ziyaret ettik. Her zaman söylüyoruz; Muhtarlarımız bizlerin mesai arkadaşı. Genel kurulunuzda da dile getirdim, sandıktan çıkan iradeyle yol arkadaşlığı ve mesai arkadaşlığı yapmaktan onur duyarız diye. Biz sizlerin sandığından çıkan iradeye saygı duyuyoruz. Daha önceden olduğu gibi bundan sonra da Bolu'muza hizmet etmeye devam edeceğiz. 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumunda köylerdeki sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda birlikte bir şeyler başardığımızı da görüyoruz. Gönül ister ki daha da iyi hizmetler yapalım. Bunlarda yaptıkça olacak. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu ülkede daha iyi imkanlar oluştuğu müddetçe bizlerde bunları sizlere yansıtmaya gayret göstereceğiz. Teşkilatlarımızla, İl Genel Meclisimizle, Belediyemizle birlikte inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Ben tekrar sizleri tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Allah hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin inşallah."

    "Gayemiz hizmet"

    Ziyarette Ercoşkun’a eşlik eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen ise, "Bundan önceki dönemde olduğu gibi bundan sonrada hizmet etmeye devam edeceğiz. Ana gayemiz hizmet. Bunu da hep birlikte başaracağız inşallah. Genel kurulunuz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

    Özen'den Ercoşkun'a teşekkür

    Ziyaret sonunda Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genel kurulda muhtar arkadaşlarımız 3 yıl süreliğine daha görevi bizlere emanet etti. Yönetim kurulu üyesi muhtar arkadaşlarımızla muhtarlarımıza layık olmaya çalışacağız. Sizlerden Allah razı olsun ki, gereken hizmetleri sizlerin vesilesiyle aldık. Hizmet almayan muhtarımız yok. Ziyaretinizden ve iyi dileklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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