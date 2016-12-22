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22 Aralık 2016 Perşembe
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    • Ercoşkun, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'nın ayrıntılarını açıkladı.

    22 Aralık 2016 Perşembe 08:46
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    Ercoşkun, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

    Haber: S.Özge Yücel

    Milletvekili Ali Ercoşkun, tasarı için mesai harcayan ve kendisinin başkanlığını yaptığı alt komisyonda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “1871 yılında Alametifarika Nizamnamesi'yle başlayan yol, bugün gerçekten önemli bir dönüm noktasında. Çünkü, 24’üncü Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda görüşmüş olduğumuz kanun, maalesef, geçtiğimiz dönem neticelenmemişti. 26’ncı Dönemde tekrar tasarı olarak Komisyonumuza geldi ve komisyonda tüm partilerin ortak katılımıyla bir alt komisyon kuruldu. Öncelikle tüm Sanayi Komisyonu üyelerine teşekkür etmek istiyorum ama Başkanlığını yaptığım alt komisyondaki arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü iktidarıyla muhalefetiyle gerçekten çok uyumlu, olumlu bir çalışmayı hep birlikte sergiledik ve bu çalışma neticesinde gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nden verilen önerileri hep birlikte değerlendirdik, konuştuk, karara bağladık ve bazı değişiklikleri alt komisyon çerçevesinde gerçekleştirdik.
     
    “STK’lardan 118’in üzerinde görüş alındı” 
    Bakanlıkta ve enstitüde yapılan çalışmalarla hazırlanan tasarıda oldukça detaylı bir çalışmaya şahitlik ettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Bakanlıkta yapılan 10 toplantı, akabinde Ankara'da ve İstanbul'da yapılan çalıştaylar, bundan sonra internet üzerinde tüm kesimlerin görüşüne açılması neticesinde tüm kamu kurum kuruluşlarının yanında, sivil toplum örgütlerinden, çeşitli derneklerden 118’in üzerinde değişiklik görüşü alındı ve bizim de alt komisyon çalışmaları esnasında 12 bakanlığın yetkililerinin yanında, TOBB, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Sanayi Derneği, işverenler sendikası, İhracatçılar Meclisi, Patent ve Marka Vekilleri Derneği, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu gibi, bu konuda söz söyleyebilecek tüm kurum ve kuruluşların, burada sayamadığım kuruluşların da görüşlerini Komisyon çalışmalarında alma fırsatımız oldu. Bu katkılardan dolayı ben bütün kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
     
    “Tasarı beş kitaptan oluşuyor” 
    Geçtiğimiz süreçte, 369 maddeden oluşan 4 kanun hükmündeki kararname bu tasarıyla beraber tek bir kanun çatısı altına toplanmış bulunuyor ve 193 madde, ek maddelerle beraber 201 madde olarak, inşallah, yasalaşacak. Tasarı 5 kitaptan oluşmakta. “Marka”, “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı”, “Tasarım”, “Patent ve Faydalı Model”, “Ortak ve Diğer Hükümler” şeklinde 5 ayrı kitapta tüm bu yasa detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.
     
    “İş birliğini ciddi manada ileri götürecek” 
    Tabii, son iki yüzyılın ekonomik ve teknolojik gelişiminin kilit rolünü “Sınai Mülkiyet Kanunu” olarak adlandırabileceğimiz bu kanun aslında oluşturmakta ve bu çerçevede, bu temel yasada sürelerin kısaltılması, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesi en önemli hedeflerden bir tanesi.
    3’üncü kitaptaki “endüstriyel tasarımlar” ifadesinin sadece “tasarımlar” olarak değiştirilmesi tüm tasarımların bu çerçevede değerlendirilmesini sağlıyor. Aynı şekilde, üniversitelerde tasarımdan elde edilen gelirin en az yüzde 50’sinin tasarımcıya verilecek olması, bu üniversite-özel sektör, üniversite-sanayi, diğer kurumlarla olan iş birliğini ciddi manada ileriye götürecek.
     
    “Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” 
    4’üncü kitaptaki buluşlarla alakalı, gene, süreçlerde üniversitelerdeki buluş potansiyelinin ortaya çıkarılması ve buradan elde edilecek gelirin en az üçte 1’inin buluşu yapan üzerine verilmesi, gene, bu birlikte çalışma işlemini ciddi manada destekleyecek. 5’inci kitapta, “Ortak ve Diğer Hükümler’de Türk Patent Enstitüsünün adının “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmesi söz konusu. Dolayısıyla, kurumun yapısı güncel ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılıyor, yeni daire başkanlıkları oluşturuluyor, Fikrî Mülkiyet Akademisi ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi de bu çerçevede oluşturuluyor. Marka ve patent vekilliğinin meslek kuralları tanımlanmakta, aynı zamanda disiplin hükümleri ve disiplin kurulu da bu çerçevede getirilmekte. Desteklerinden dolayı tüm milletvekilli arkadaşlarımıza ve Patent Enstitüsü başta olmak üzere Bilim ve Sanayi Bakanımız Faruk Özlü ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bu kanunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum."

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, TBMM

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