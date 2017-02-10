Haber: BMA

Mengen'de gençlerin ve öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak üzere geçtiğimiz yıllarda bakanlık bütçesiyle ilçeye kazandırılarak Mengen Belediyesi'ne tahsis edilen kapalı spor salonunun atıl kalması karşısında AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun devreye girerek salonun yeniden hizmete girmesi için çalışmalar başlatmıştı.

MENGENLİLER YARDIM İSTEDİ, ERCOŞKUN SORUNU ÇÖZDÜ

Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonunun Mengen Belediyesi tarafından hizmete kazandırılamaması, hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkması ve ilçe sakinlerinden gelen talep sonucu spor salonunda iyileştirmeye gidilmesi için köklü çözüm arayışına yöneldiklerini belirten Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Mengen Kapalı Spor Salonu'nun yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında gençlere ve spor severlere hizmet vereceğini açıkladı. Ercoşkun, bu tahsis değişikliği ile milyonlarca liralık yatırımla hizmet kalitesinin artacağına vurgu yaptı.

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZİN SAĞLIKLI GELİŞİMLERİNİ TEHLİKEYE SOKACAK HİÇBİR İHMALE GÖZ YUMMAYIZ"

Mengen Belediyesi'ndeki tahsis süresi boyunca spor salonundan Mengen'deki gençlerin ve spor severlerin elverişli koşullarda yararlanamadıklarına dikkat çeken Milletvekili Ercoşkun, "Mengen Belediyesi'ne tahsis edildiği dönemde, ilçe sakini vatandaşlarımızdan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonumuzun içler acısı durumunu ortaya koyan şikayetlerle karşı karşıya kaldık. Bu konuda yapılan sözlü ikaz ve uyarılara rağmen Mengen Belediyesi'nin tahsis süresi boyunca spor salonunun çevre düzenlemelerini ihmal edildiğini, dış cephesinde ve iç yapısında meydana gelen ağır tahribatlar karşısında hiçbir iyileştirme çalışması yapılmadığını gördük. Ancak tüm bunlardan ziyade öğrenci yavrularımızın ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak üzere hizmet vermesi gereken kapalı spor salonumuzun gece yarıları alkol bağımlılarının mekanı haline geldiğini ortaya koyan görüntülerle karşılaştık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sağlıklı gelişimlerini ve sporsever vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokacak bu duruma bir an önce dur diyebilmek adına tahsis süresinin sona ermesi ile birlikte girişimde bulunarak, istişarelerimiz neticesinde spor salonunun yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğümüz çatısı altında hizmet vermesi noktasında ilgili kurumlar arasında görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Ercoşkun, spor salonu çevresinde alkol bağımlılarının yol açabileceği güvenlik zaafiyetinin bir an önce giderileceğini, gerekli tadilat çalışmaları sonrası salonun daha sağlıklı koşullarda hizmet vereceğini sözlerine ekleyerek, yeni tahsis döneminin ilçe sakinlerine hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.