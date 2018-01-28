Haber: Gönül Olutürk

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun; "Arçelik çalışanı işçilerimizin yanındayım. İşçilerimizden oluşan bir grubu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapmak üzere, Başkent'e bekliyorum" dedi. Ülke genelinde 140 bin metal işçisini, Bolu'da ise Arçelik firması çalışanı yaklaşık 1000 işçiyi yakından ilgilendiren gelişme üzerine konuşan Milletvekili Ercoşkun, Afrin operasyonu nedeniyle milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu dönemde sorunun giderilmesi gerektiğini savundu. Milletvekili Ercoşkun, basında eylem girişimleriyle yer bulan konuya çözüm üretmeye yönelik açıklamalarında, "Bolu Milletvekili olarak, Boluyu TBMM'de temsil eden bir kardeşiniz olarak Arçelik çalışanı işçilerimizin yanındayım, işçilerimizden oluşan bir grubu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız nezdinde görüşmeler yapmak üzere, Başkent'e bekliyorum" dedi.