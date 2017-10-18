Haber: BMA

Geçtiğimiz ay Mısır’a giderek, darbe sonrası yeniden açılan Mısır Parlamentosu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ay Yıldızlı Bayrağını dalgalandıran ilk Türk siyasetçi olan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 1 aylık aranın ardından ülkeye bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen ve Akdeniz İçin Birlik ve Parlamenter Asamblesi (AİBPA) üyesi 42 ülkenin parlamenterler düzeyinde katılım sağladığı uluslararası toplantıda Türkiye’yi Komisyon Başkanı sıfatıyla temsil eden Milletvekili Ercoşkun, burada AİBPA Enerji Komisyonu Toplantısı’na katıldı. Milletvekili Ercoşkun’a uluslararası toplantıda AK Partili mesai arkadaşı Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti eşlik etti.

Mısır’da topyekün mücadele çağrısı yaptı

Akdeniz’de çevre kirliliği ile mücadele konusunun masaya yatırıldığı toplantıda, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin parlamenterlerine seslenen Milletvekili Ercoşkun, çevre kirliliğiyle mücadele sürecine ilişkin önerilerini şu sözlerle aktardı: “Sürdürülebilir kalkınmanın 3 önemli boyutu var. Birincisi; Ekonomik kalkınma. İkincisi; Sosyal gelişme. Üçüncüsü; Çevrenin korunması. Ekonomik kalkınmayı çevreye zarar verme pahasına gerçekleştirmemiz mümkün değil. Geçmişte yaşanan süreçler aslında ekonomik kalkınmanın bir neticesi olarak yaşandı. Yani ekonomik kalkınma, kıyılardaki kentleşme, sanayileşme gerçekleşirken bir taraftan da çevreye zarar verildi. Bunun neticesini de hep birlikte görüyoruz. Akdeniz aslında dünyadaki su yüzeyinin yüzde 4’ünü karşılıyor. Öte yandan Akdeniz’de 450 tane liman var. Günde 300’e yakın tankerde Akdeniz üzerinde hareket ediyor. Bu aktivite özellikle kıyılarda artan yerleşim bir taraftan ekonomik kalkınmaya katkı sağlarken, diğer taraftan da çevreye büyük düzeyde kirlilik oluşturuyor. Bizim ülkemizde bir söz vardır; ‘Herkes kapısının önünü süpürürse, mahalle tertemiz olur.’ Yani her ülke bu konuda bir sorumluluk alırsa, Akdeniz’de çevre kirliliği ile mücadelede bu manada bir yol kat edilebilir.”

Çevre kirliliğine karşı sürdürülen çalışmaları anlattı

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, çevre kirliliğiyle mücadelede Türkiye’nin deneyimlerini aktararak, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz Haziran ayında Newyork’ta düzenlenen Okyanuslar Konferansı’nda deniz çöpleri ve ambalaj atıklarının görüşüldüğü toplantıda, Türkiye olarak, 2018 sonuna kadar denize kıyısı bulunan tüm şehirlerimizde deniz çöpleri stratejik eylem planını tamamlamayı taahhüt ettik. Bu söz konusu eylem planı ile birlikte 2023 yılına kadar deniz çöplerinin yüzde 35’inin geri dönüşümünü hedefliyoruz. Diğer taraftan deniz kirliliği ile mücadele anlamında da küçük teknelerin atıklarını takip etmek için Mavi Kart uygulamasına geçtik. Şu ana kadar 29 bin tekneye Mavi Kart verildi. Yani bu teknelerin atıklarını kontrol edecek bir mekanizmayı da bu çerçevede kurmuş olduk.

“Türkiye’de 444 plaj ve 21 marina Mavi Bayrak aldı”

Plajlarda, marinalarda uygulanan Mavi Bayrak uygulamaları var. Bu çerçevede de Türkiye’de 2016 yılında 444 tane plaj ve 21 marinada uluslararası çerçevede Mavi Bayrak ile ödüllendirildi. Bu çerçevede de Türkiye alanda 2’nci ülke oldu. Her ülke çevre kirliliği ile mücadelede kendi içinde önlemler alması önemli. Ama bunun da hedefler çerçevesinde beraberce kararlaştırmak ve bu hedefleri de tutturmak için de gayret göstermek lazım. Bu manada bu toplantının oldukça büyük önemi var. Çünkü buradan çıkacak neticeleri kendi ülkemizdeki parlamentolara ve bu parlamentolardaki icra makamlarına, bakanlıklara aktaracağız. Bu çerçevedeki katkılarından dolayı ülkelere teşekkür ediyorum.”

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda, açıklamalarıyla çevre kirliliği ile mücadelede Türkiye’nin deneyimlerini paylaştığını belirtti ve diğer ülkelerinde uygulamaları hakkında bilgi vermelerini isteyerek, sözlerini noktaladı.