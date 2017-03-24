banner128

banner101

24 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ercoşkun, Mudurnu ve Taşkesti’de

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ile birlikte Mudurnu İlçesi'ni ve Taşkesti beldesini ziyaret etti. Mudurnu ziyareti sonrası Taşkesti'de meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Ercoşkun, AK Parti Hükümeti dönemlerinde beldede hayata geçen yatırımları anlattı, Anayasa değişikliği maddelerinin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

    24 Mart 2017 Cuma 11:23
    Bu haber 31 kez okundu
    Ercoşkun, Mudurnu ve Taşkesti’de
    Haber: BMA
    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin de katıldığı organizasyonda il genelindeki muhtar dernekleri yöneticilerine seslenerek, "Önümüzdeki dönem SEDAŞ yatırımları daha da artacak. Bu sayede dağıtım hatlarını yenileyeceğiz, yetersiz trafoları yenileyeceğiz" dedi. Bu ülkeye dair meselelerimiz ortak diyen Ercoşkun, "Bu ülke ve vatan hepimizin. Sahip çıkmakta hepimizin görevi. Bizler siz muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız. Eğer bu ülkeye hizmet edilecekse, bunu hep birlikte yapacağız. AK Parti öncesinde olduğu gibi, köy ve mahallelere aldığımız oy oranına göre değil, acil ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.
    "GELEN TALEPLERİ YERİNE GETİRDİK"
    Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "2011'de milletvekili seçildiğim ilk dönemde gece yarısı telefonum çaldığında, görüşmelerin hemen hemen 3 konusu olurdu ve bu konulardan biri elektrik kesintileri olurdu. Mudurnu, Göynük ve Dörtdivan başta olmak üzere ilçelerimizden çok sayıda telefon gelmiştir elektrik kesintilerinden dolayı. Çünkü elektrik dağıtımında ana hat sayısı yetersiz kalıyordu. Özellikle de kanatlı sektörün hızla geliştiği bölgelerde SEDAŞ yatırımları yetersiz kalıyordu" diye konuştu.
    "2011'DEN BUGÜNE 60 MİLYON TL'LİK SEDAŞ YATIRIMI YAPILDI”
    Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için hayata geçecek SEDAŞ yatırımları hakkında bilgi veren Ercoşkun, "SEDAŞ'ın özelleştirildiği tarihten 2011'e kadar Bolu'ya yaptığı toplam yatırım 14 milyon TL. 2011'den 2016'ya kadar ise yatırım miktarı 60 milyon TL. Yani 4 kattan fazla. Bu yatırımlar sayesinde elektrik kesintileri azaldı. Ama önümüzde iki sorun daha var. Birincisi, 40-45 yıl önce yapılan ağaç direkler. İkincisi, yetersiz trafolar. Bununla alakalı Enerji Bakanımızla ön çalışmalar yaptık. Netice itibariyle, 2017, 2018 ve 2019'de, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ağaç direklerin tamamını yenileceğiz, ayrıca, tüm elektrik ana dağıtım trafolarındaki eksikliklerimizi tamamlayacağız. Telekom yatırımları noktasında da çözüm üretme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
    "ASFALT YOL AĞINI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 70'E ÇIKARDIK"
    Mudurnu'da asfalt yol ağı artışına dikkat çeken Ercoşkun, şöyle konuştu: "Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten 2004'e kadar Mudurnu'daki yol ağının sadece yüzde 8'i asfalttı. 1923 nerede, 2004 nerede? Bunca yıl içerisinde bu çalışmalar yapılamaz mıydı? Bu ülkede kaynak hep vardı ama kaynakların olmasından ziyade, kaynakların hangi istikamete gittiği önemli. Bu oran şimdi yüzde 70'e ulaştı. Daha da iyisi olacak inşallah."
    "YENİ HASTANE YATIRIMI HAYATA GEÇEMİYOR, ÇÜNKÜ..."
    Milletvekili Ercoşkun, ayrıca, Mudurnu İlçesi'ne yeni hastane yatırımının hayata geçememesinin nedenini, "İlçelerimizden Mengen, Göynük ve Mudurnu için hastane yatırım kararları aynı anda alındı. Mengen ve Göynük yer teslimini gerçekleştirdi, yatırımın temelleri atıldı ve bugün bu ilçelerimizde artık yeni hastanelerde sağlık hizmeti veriliyor. Artık 2017'ye geldik ama Mudurnu Belediyesi yer sorunlarını çözerek temiz bir yeri bildirmiş değil. Ben artık bunda kasıt arıyorum. Mudurnu'da bu nedenle bir türlü hastane inşaatının temelini atamıyoruz" ifadeleriyle açıkladı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129