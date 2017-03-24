Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin de katıldığı organizasyonda il genelindeki muhtar dernekleri yöneticilerine seslenerek, "Önümüzdeki dönem SEDAŞ yatırımları daha da artacak. Bu sayede dağıtım hatlarını yenileyeceğiz, yetersiz trafoları yenileyeceğiz" dedi. Bu ülkeye dair meselelerimiz ortak diyen Ercoşkun, "Bu ülke ve vatan hepimizin. Sahip çıkmakta hepimizin görevi. Bizler siz muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız. Eğer bu ülkeye hizmet edilecekse, bunu hep birlikte yapacağız. AK Parti öncesinde olduğu gibi, köy ve mahallelere aldığımız oy oranına göre değil, acil ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

"GELEN TALEPLERİ YERİNE GETİRDİK"

Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "2011'de milletvekili seçildiğim ilk dönemde gece yarısı telefonum çaldığında, görüşmelerin hemen hemen 3 konusu olurdu ve bu konulardan biri elektrik kesintileri olurdu. Mudurnu, Göynük ve Dörtdivan başta olmak üzere ilçelerimizden çok sayıda telefon gelmiştir elektrik kesintilerinden dolayı. Çünkü elektrik dağıtımında ana hat sayısı yetersiz kalıyordu. Özellikle de kanatlı sektörün hızla geliştiği bölgelerde SEDAŞ yatırımları yetersiz kalıyordu" diye konuştu.

"2011'DEN BUGÜNE 60 MİLYON TL'LİK SEDAŞ YATIRIMI YAPILDI”

Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için hayata geçecek SEDAŞ yatırımları hakkında bilgi veren Ercoşkun, "SEDAŞ'ın özelleştirildiği tarihten 2011'e kadar Bolu'ya yaptığı toplam yatırım 14 milyon TL. 2011'den 2016'ya kadar ise yatırım miktarı 60 milyon TL. Yani 4 kattan fazla. Bu yatırımlar sayesinde elektrik kesintileri azaldı. Ama önümüzde iki sorun daha var. Birincisi, 40-45 yıl önce yapılan ağaç direkler. İkincisi, yetersiz trafolar. Bununla alakalı Enerji Bakanımızla ön çalışmalar yaptık. Netice itibariyle, 2017, 2018 ve 2019'de, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ağaç direklerin tamamını yenileceğiz, ayrıca, tüm elektrik ana dağıtım trafolarındaki eksikliklerimizi tamamlayacağız. Telekom yatırımları noktasında da çözüm üretme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ASFALT YOL AĞINI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 70'E ÇIKARDIK"

Mudurnu'da asfalt yol ağı artışına dikkat çeken Ercoşkun, şöyle konuştu: "Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten 2004'e kadar Mudurnu'daki yol ağının sadece yüzde 8'i asfalttı. 1923 nerede, 2004 nerede? Bunca yıl içerisinde bu çalışmalar yapılamaz mıydı? Bu ülkede kaynak hep vardı ama kaynakların olmasından ziyade, kaynakların hangi istikamete gittiği önemli. Bu oran şimdi yüzde 70'e ulaştı. Daha da iyisi olacak inşallah."

"YENİ HASTANE YATIRIMI HAYATA GEÇEMİYOR, ÇÜNKÜ..."