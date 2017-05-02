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02 Mayıs 2017 Salı
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    • Ercoşkun muhtarlara seslendi

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, katıldığı Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Fikret Özen başkanlığındaki dernek üyesi köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi ve sözlerine, "Bolu'nun her köşesinden gelerek, bugün bizlerle birlikte olan mesai arkadaşlarım, Bolu'nun yiğit ve mert muhtarları hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek başladı.

    02 Mayıs 2017 Salı 10:14
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    Ercoşkun muhtarlara seslendi

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'na katılarak köy ve mahalle muhtarları ile biraraya geldi. Milletvekili Ercoşkun, burada yaptığı açıklamalarında muhtar seçilebilmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Bizim en önemli mesai arkadaşlarımız muhtarlardır. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Başbakanımızla, bakanlarınızla bu ülkenin kaynaklarını milletimize hizmet etme noktasında kullanırken, bunu ilk aşamada istişare ettiğimiz seçilmiş kişiler muhtarlardır" diye konuştu.

    "Cumhurbaşkanımızın başarısının arkasında muhtarlarımızdan aldığı güç var"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, AK Parti hükümetleri dönemlerinde muhtarların ülkeye hizmet sağlama noktasındaki katkılarından bahsederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülke meselelerine ne kadar hakim olduğunun altında da aslında Türkiye'nin her köşesinden gelen muhtarlarla yapmış olduğu toplantılar yatar. 80 milyonla Avrupa'nın en büyük nüfuslarından birine sahip Türkiye. Ve coğrafi anlamda da çok çeşitli alanlara yayılmış. Bu ülkenin meseleleri de büyük. Ama Cumhurbaşkanımız bugün başarılıysa, arkasında sizlerden aldığı güç var. Sizin aktardığınız bilgiler var. Sizlerin ortaya koyduğu sorunlar var ve bu sorunların çözümü noktasında sizin kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızda bunları hizmete dönüştürmek için gayret ediyor" dedi.

    "Daha yapacağımız çok şey var"

    Açıklamasında Anayasa değişikliğine de değinen Ercoşkun, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar elbirliğiyle ülkenin bugünlere gelmesini hep birlikte sağladık. 16 Nisan'da köklü bir sistem değişikliğini hep birlikte neticelendirdik. Bu manada da vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü tüm ilçelerde, merkeze bağlı köylerden kuvvetli bir destek gördük. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonra sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Daha yapacağımız çok şey var. Bu ülke kaynaklarını çoğalttıkça, bizde bu kaynakları hak eden milletimiz için en ücra köşeye kadar sizlerle birlikte yerine getireceğiz. Bugün CHP milletvekili, İl Genel Meclisi Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri muhtarlarımıza verdiği değeri göstermek için bugün burada."

    "Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak bizlerin vazifesidir!

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, şöyle konuştu: "Bugüne kadar millet iradesi üzerinde hiçbir güç tanımayan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen bir hareketin temsilcileriyiz. Bu milletin iradesini sizler muhtarlar olarak ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla sandığa yansıyan iradeye saygı duymak bizlerin vazifesi. En zor zamanlarda en doğru kararı bulur, çekip çıkarırsınız ve son noktayı koyarsınız. Sizin sandığınızdan çıkan iradeyle yol arkadaşlığı yapmaktan, birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade ediyorum."

    Mesai arkadaşlarına tebrik ve kutlama

    Milletvekili Ercoşkun, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na seçilen Fikret Özen'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi ve önümüzdeki dönemde de devam edecek mesai arkadaşlıklarından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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