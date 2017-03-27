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27 Mart 2017 Pazartesi
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    • Ercoşkun, MÜSİAD'da işadamları ve gençlerle buluştu

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen organizasyonda, MÜSİAD Şube Yönetim Kurulu'na ve Genç MÜSİAD üyesi gençlere Anayasa değişikliğinin gerekliliklerini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı.

    27 Mart 2017 Pazartesi 08:16
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    Ercoşkun, MÜSİAD'da işadamları ve gençlerle buluştu

    Haber: BMA

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, MÜSİAD Bolu Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte yönetim kurulu üyeleri ve genç girişimcilere seslenerek, "Karınca misali tarafımızı belli ederek, referandumda Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracağız. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile vesayet gücünü kaybedecek, milletimiz iradesini doğrudan kullanacak" dedi.

    "TARAFIMIZI BELLİ EDEREK, CUMHURBAŞKANIMIZA ARKA ÇIKIYORUZ"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında öncelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman coğrafyasındaki önemine dikkat çekerek, "Dünyada Müslüman coğrafyasında kan ve gözyaşı hakim. Memleketinde ve milletinden yana bir derdi olan vatandaşlarımızın üzüntü yaşamaması mümkün değil. Bizlerin yapması gereken ise, karınca ateşe su taşırken tarafını belli etmek ister ya, işte o misal tarafımızı belli etmektir. Gezi olayları, 17-25 Aralık'taki hain teşebbüsler ve sonrasındaki 15 Temmuz medeniyet tarihimizde eşi benzeri görülmemiş ihanetlerdi. Hedef, Türkiye'yi Suriye gibi yangın yerine çevirmek, bölgede sınırların yeniden çizilmesini sağlamaktı. Şükürler olsun ki oyun bozuldu. Milletimizin meydanlara çıkmasıyla büyük ihanetin önüne geçildi. Liderimizin, Cumhurbaşkanınızın dimdik arkasında durarak, geleceğe dönük sağlam adımlar atmak istiyoruz" dedi.

    YARGI TARTIŞMALARINDAKİ GERÇEKLER

    Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi üzerinden başlatılan yargı tartışmalarına da açıklık getirdi. Ercoşkun, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Mevcut sistemde Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde ise Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşacaktır. Her iki sistemde de üyeleri, Cumhurbaşkanı ve TBMM atayacak. HSYK'da düzenlemeye gidiliyor ve HSK oluyor. Cumhurbaşkanı HSK üyelerinden 4'ünü seçebiliyor. Bakan ve müsteşar HSK'ya doğal üye olacak. 7 üyeyi ise Meclis seçecek. Peki, Cumhurbaşkanını kim seçiyor? Millet seçiyor. Meclis'i kim seçiyor. Meclis'i oluşturan milletvekillerini de millet seçiyor. Dolayısıyla bu üyelerin tamamını milletimiz seçiyor. Vesayetçi zihniyet neden hoplayıp zıpladığını bu açıdan baktığımızda daha iyi anlaşılır. Çünkü ellerindeki imkanlar gidiyor. Koparılan kıyametin nedeni aslında bu."

    Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, "16 Nisan'da sandıktan Evet çıkacağından şüphemiz yok. Ama Anayasa değişikliğinin yüksek bir oy oranıyla kabul edilmesi, birçok farklı kesimi susturup, yerine oturtur” diye konuştu. Ercoşkun, daha sonra genç katılımcıların yeni hükümet sistemine ilişkin yönelttiği soruları yanıtladı.

    MÜSİAD ŞUBESİ'NE VE GENÇ MÜSİAD'A TEŞEKKÜR

    Milletvekili Ercoşkun, konuşmasının sonunda organizasyona ev sahipliğinden dolayı Abdullah Abat başkanlığındaki MÜSİAD Şubesi Yönetim Kurulu'na ve Mehmet Aydın başkanlığındaki Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Ercoşkun, "Abdullah Bey ve Mehmet kardeşimizin başkanlığındaki MÜSİAD yönetim kurullarını tebrik ediyor, kendilerine Allah'tan bereketli işler yapmayı diliyorum. MÜSİAD'ın önemli sorumlulukları var. Bu manada bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğum MÜSİAD camiasına elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Organizasyona katılan genç kardeşlerimizi de ayrıca kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

    MÜSİAD Şube Başkanı Abat ise, davetlerine katılımlarından ve açıklamalarından dolayı Milletvekili Ercoşkun'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Abdullah Abat ve Mehmet Aydın, Ahilik İlkeleri'nin yazılı olduğu bir tabloyu buluşmanın anısına Milletvekili Ercoşkun'a takdim etti.

     

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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