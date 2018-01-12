Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, kamuda 1 milyon taşeron çalışanın kadroya geçirilmesi sürecinde, ilk adım olan 10 günlük başvuru süresinin tamamlanmasının ardından açıklamada bulundu. Milletvekili Ercoşkun, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık 2017 tarihinden AK Parti Grup Toplantımızda müjdesini verdiği; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil ettiğimiz diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde alt işveren işçisi olarak çalışan kardeşlerimizin istihdamına ilişkin konular 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Kamu’da 450 Bin, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde 450 Bin kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlarda 20 bin, Kamu’da 12 aydan kısa süreli çalışan 50 bin, mevsimlik işçi olarak çalışan 23 bin, 4/C düzenlemesinden 27 bin olmak üzere toplam 1 Milyon 20 bin kardeşimiz bu düzenlemeden yararlanmıştır.

"YAŞ SINIRI YOK"

Kamuda taşeron çalışan çalışan tüm kardeşlerimizin kadrolu olacakları bu düzenlemede özel sözleşme yok, yaş sınırı yok. Tamamının iş güvencesi artık devlet garantisi altına alınıyor. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefle; Türkiye'yi büyütmeye, büyüyen Türkiye'nin imkanlarını Allah'ın izniyle adaletle dağıtmaya devam edeceğiz.

"52 GÜNLÜK İLAVE ÖDEME YAPILACAK"

Bu kapsamda; Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 günlük ilave tediye ödenecektir. Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır. Geçiş sürecinin 90 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlarda sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

NİSAN'DA KADROLU OLACAK

Başvuruların alınmasını müteakip idareler nezdinde kurulacak komisyonlar tarafından başvuranların çalıştıkları ihalelerin ilgili düzenleme kapsamında olup olmadığı ile çalışanların geçiş için aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin tespit işlemleri yapılacaktır. Sınav sürecinin gerçekleştirilecek. Akabinde güvenlik soruşturma sürecinin tamamlanmasıyla topluca işçi kadrolarına ve şirketlerde işçi statüsüne geçirilmesi yapılacaktır. Bütün sürecin 90 gün içinde (2 Nisan’a kadar) sonuçlandırılması hedeflenmektedir. İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır.”