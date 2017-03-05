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05 Mart 2017 Pazar
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    • Ercoşkun” O nu çok özlüyoruz”

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, İzzet Baysal'ı aramızdan ayrılışının yıldönümünde yayımladığı mesajla anarak, "O'nu çok özlüyor, eserlerine ve emanetlerine sahip çıkıyoruz" dedi.

    05 Mart 2017 Pazar 09:52
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    Ercoşkun” O nu çok özlüyoruz”

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının 17'nci yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı. Ercoşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bolu'ya, doğduğu topraklara eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran İzzet Babamızı, kaybedişimizin yıldönümünde, rahmet ve şükranla anıyorum. Bolu'muza armağan bıraktığı İzzet Baysal Vakfı aracılığıyla hayatı sonrasında da hala iyiliklerine devam eden ve ilimize hizmetlerini sürdüren büyük hayırseverden Allah razı olsun. Geleceğimizi aydınlatmaya devam eden İzzet Babamıza karşı en önemli görev ve sorumluluğumuz, O'nu anlamak ve gelecek nesillere anlatmaktır. İyiliklerle donatarak açmış olduğu yolun farkındayız. Eserlerinin ve emanetlerinin yılmaz bekçisileriyiz. İzzet Babamızın ruhu şâd olmasını diliyor, İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının yıldönümünde hemşerilerime bir kez daha sabır diliyorum."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, İzzet

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