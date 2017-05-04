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04 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Ercoşkun: O tarihi anlara tanıklık etmekten onur duyuyorum !!

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin 16 Nisan'daki kararı sayesinde, milletimizle olan güçlü bağlarını bundan böyle kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti ile de sürdürecektir. Cumhurbaşkanımızla ilk günkü heyecan ve azimle sürdüreceğimiz yol arkadaşlığımızın gönül coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Ercoşkun, ayrıca, CHP'deki genel başkanlık tartışmalarına da yorum getirerek, "Cumhurbaşkanımıza tek adam demekten geri durmayan 8 seçim mağlubu Kılıçdaroğlu, şimdi CHP'de tek adam olarak kalma mücadelesi veriyor" diye konuştu.

    04 Mayıs 2017 Perşembe 09:25
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    Ercoşkun: O tarihi anlara tanıklık etmekten onur duyuyorum !!

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yaptığı açıklama ile ülke gündemini değerlendirdi. 

    Ercoşkun'un ilk gündeminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye üye olduğu gelişme yer aldı.

    Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin helal oylarıyla kabul edilen Anayasa değişikliği sonrası, kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye yeniden üye oldu. O tarihi anlara tanıklık etmekten onur duyuyorum.Allah'ın izniyle ve aziz milletimizin 16 Nisan'daki teveccühü sayesinde, Cumhurbaşkanımız 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan seçilmesinin ardından sadece parti üyesi olarak değil, parti genel başkanı olarak da görevini sürdürecek. Ve Cumhurbaşkanımız milletiyle olan güçlü bağlarını partisiyle de sürdürecek.

    RECEP TEYYİP ERDOĞAN, GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN VE İSLAM DÜNYASININ UMUDU

    AK Partimiz Recep Tayyip Erdoğan'la kurulduğu ilk günkü inanç ve azimle kutlu yürüyüşünü sürdürecek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a hoşgeldiniz diyorum. Milletimize, partimize, ülkemize, gönül coğrafyamıza, İslam coğrafyasına, Türkiye'den beklenti içerisinde olan dünya mazlumlarına hayırlı ve uğurlu olsun."

    KILIÇDAROĞLU İÇİN SİYASETTE DOĞAL SÜREÇ BAŞLADI VE 8 SEÇİM KAYBETMESİ TARTIŞMAYA AÇILDI

    Milletvekili Ercoşkun'un ikinci gündem maddesi ise, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden süren CHP'deki genel başkanlık tartışmaları oldu. Ercoşkun, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık süresince 8 seçim kaybettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "CHP'nin YSK'ya yaptığı itirazların asıl amacı 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlunun CHP Genel başkanlığından ayrılmasını engellemekti. Millet iradesi YSK kararıyla tecelli etti. CHP'li ve HDP'li sandık görevlilerinin seçimlerde mühürsüz pusula ve zarfların kabulü için attıkları imzaların olduğunu belirtmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üst yönetim kademesinin bilinçli olarak yürüttükleri bu algı operasyonlarının başarısızlığı uğramasıyla, 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu için artık siyasi doğal süreç başladı ve Kılıçdaroğlu'nun gitmesi, yerine yeni bir ismin genel başkanlığa gelmesi parti çevrelerinin gündemi oldu.

     

    MİLLETİN HELAL OYLARIYLA SEÇİLEN CUMHURBAŞKANIMIZA TEK ADAM DEMEKTEN BİLE GERİ DURMAYAN KILIÇDAROĞLU, ŞİMDİ CHP'DE TEK ADAM OLARAK KALMA MÜCADELESİ VERİYOR 

    CHP'deki Genel Başkan değişikliği gündeminin kaçınılmaz olduğunu daha önce defalarca belirtmiştik. Anayasa değişikliği süreci boyunca çirkin söylemler geliştiren, milletimizin helal oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tek adam demekten bile geri durmayan bu zihniyet, bugün parti içerisindeki muhaliflerine adeta göz dağı vererek, liderliğini tartışmaya açacak kesimleri kapı önüne koymakla tehdit ediyor. 

     

    KOLTUK SEVDASIYLA YIKIP DÖKÜYOR

    16 Nisan'da Allah'ın izni ve aziz milletimizin takdiriyle atı alan Üsküdar'ı geçti, işte bu noktada kamuoyuna soruyorum; Aziz milletimizin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı mı tek adamdır, yoksa koltuk sevdasıyla kırıp döken, sözde partililerim dediği isimleri işine gelmeyince kapı dışarı koymaya hevesli Kılıçdaroğlu mu tek adamdır? Tüm bu yaşanan süreçleri ve gelişmeleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, &quot;Cumhurbaşkanımız

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