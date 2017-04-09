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09 Nisan 2017 Pazar
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    • ERCOŞKUN POLİS HAFTASINI KUTLADI

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Polis Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    09 Nisan 2017 Pazar 13:54
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    ERCOŞKUN POLİS HAFTASINI KUTLADI

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel bir geleceğe ulaşması için huzur ve güvenliğin büyük önem taşıdığını belirterek, bunu başarı ve özveriyle sağlayan tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

    Milletvekili Ercoşkun, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi, "Ülkemizin huzur ve düzenini koruyan, tüm milletimizin güvenliğini canla başla sağlayan, onurlu görevlerini fedakarca yerine getiren, gücünü milletimizden ve kanunlardan alan tüm emniyet mensuplarının ve gazilerimizin Polis Haftası'nı yürekten kutluyorum. Bu vesileyle ülkemizin güvenliğini sağlarken görev başında şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diler, şehit ailelerimize ve milletimize bir kez daha başsağlığı diler, şehit ailelerimize ve milletimize bir kez daha başsağlığı dilerim."

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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