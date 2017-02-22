Haber: BMA

Milletvekili Ercoşkun, Meclis'teki çalışma odasında gerçekleşen uluslararası görüşmede, Türkiye ile Portekiz'in dost ve kardeş olduklarını, birbirini anlayıp empati kurabilen ve Akdeniz’de barış iklimine sahip ülkeler olduklarını söyledi. Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ise, "Dost ülke Türkiye'deki siz milletvekilinin FETÖ konusundaki uyarılarını önemsiyor, bu noktadaki uluslararası çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Tehlikenin farkındayız, FETÖ, Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacak" dedi. Büyükelçi Silva'nın sözlerini teşekkürle karşılayan Ercoşkun, dünya ülkelerinin Ankara büyükelçilerini Bolu'da ağırlayacağını bildirerek İtalya, Fas ve Ürdün ülkelerinin ardından yeni bir daveti de Silva nezdinde Portekiz'e yaptı. Ercoşkun ayrıca, AB sürecinde ülke olarak Türkiye’ye verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini belirterek iki ülkenin AİBPA'daki birlikteliklerinin başarıyla süreceğini bildirdi.

Milli irade mücadelemizi dünyaya anlattık

15 Temmuz'un ardından, FETÖ'nün darbe girişimiyle Türkiye'de gerçekleştirdiği katliamları ve Türkiye'nin darbe karşıtı süreci nasıl yönettiğini anlatmak için o dönem Portekiz'de gerçekleştirdiği uluslararası siyasi kampanya çalışmalarını ziyarette hatırlatan Ercoşkun, "15 Temmuz gecesi trajedik ve tarihimizde görülmemiş bir hainlik söz konusu oldu. Şunu biliyoruz ki; Bu terörist organizasyon farklı enstrümanları kullanarak, özellikle maddi anlamda birçok enstrümanı kullanarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu yanlış ve farklı aksettiren çalışmaları oldu. Milli irade sevdalısı milletimizin bu hain darbe girişimini önlemesinin ardından çeşitli ülkelerin yanı sıra Portekiz'e de bir ziyarette bulunduk. FETÖ'nün bu enstrümanları karşısında doğrudan biz seçilmiş milletvekillerinin hem oradaki meslektaşlarımıza hem de sivil toplum kuruluşu ve basın mensuplarına anlatımının çok daha etkin ve doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Heyetimizdeki milletvekilleri, farklı görüşlere sahip olsalar da Türkiye’nin birlikteliği anlamında bir olduklarını ziyaretlerde göstermeyi başardı. FETÖ, gizlenerek yaptığı bu faaliyetleri diğer ülkelerde de aynı şekilde devam ettiriyor. Portekiz'de sivil toplum kuruluşu görüntüsü altında iki ülke ilişkilerine zarar verebilecek faaliyetlerde bulunuyor. Türkiye-Portekiz ilişkilerini tehlikeye sokabilecek bu faaliyetlere karşı dost ülkemiz Portekiz'e bu ziyaret vesilesiyle dost uyarısında bulunmakta fayda görüyoruz" diye konuştu.

İlişkilerimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz

Büyükelçi Silva ise yaptığı açıklamada hem kabulü hem de zaman ayırıp tanışma fırsatı verdiği için Milletvekili Ercoşkun'a teşekkür etti. AB’de Türkiye’ye destek verdiklerini belirten ve FETÖ ile başlatılan uluslararası mücadele çalışmalarında Türkiye'ye karşı ülkesinden gerekli desteğin verileceğini bildiren Büyükelçi Silva, "Portekiz ile Türkiye samimi dostluğu bulunan, uzun yıllara dayalı ilişkileri bulunan iki ülke. AB’de bugüne dek Türkiye’ye verdiğimiz destek ortada. 15 Temmuz ve son aylarda yaşanan terör saldırılarıyla ilgili olarak hem size hem ülke halkınıza taziyelerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz'daki darbe girişimi çerçevesinde AİBPA Türk Grubu tarafından yapılan ziyaretten haberdarım. Dost ülke Türkiye'deki siz milletvekilinin FETÖ konusundaki uyarılarını ülke olarak önemsiyor, bu noktadaki uluslararası çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Olayın ciddiyetinin ve tehlikenin farkındayız. FETÖ, Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacak. 15 Temmuz gecesi Türkiye'deki halkın sergilediği örnek duruşu, siyasi tarafların ortak duruşunu tüm dünya gördü” ifadelerini kullandı.

Büyükelçileri Bolu'da ağırlayacak

Ziyaretin sonunda Milletvekili Ercoşkun, Büyükelçi Silva'ya açıklamaları ve FETÖ karşıtı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. Daha sonra seçim bölgesi olan Bolu ili hakkında bilgiler veren Ercoşkun, dünya ülkelerinin Ankara'da görevli büyükelçilerini Bolu’da ağırlamayı planladığını söyledi ve İtalya, Fas ve Ürdün büyükelçilerinin ardından ziyaret vesilesiyle Büyükelçi Silva'yı da Bolu'ya davet etti.



