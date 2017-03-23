Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliğini ve değişikliğin beraberinde getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatmak üzere, Yeniçağa İlçesi'ni ziyaret etti.

Ercoşkun, gerçekleştirdiği ziyarette, Uğur Şahin başkanlığındaki AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Kadın Kolları İlçe Başkanı Nihat Öztürk ve Gençlik Kolları İlçe Başkanı Fatih Aydemir tarafından karşılandı. Ercoşkun, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sonrası, Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek kazanımları sıralayan Ercoşkun, iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla da bir araya geldi.

HOLLANDA'NIN FAŞİST YAKLAŞIMINA TEPKİ

Ercoşkun, ziyaretlerde Yeniçağalı vatandaşların dış politika hakkındaki soruları karşısında, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı faşist yaklaşımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Katıldığı televizyon programlarında daha önce Hollanda'ya tepkisini, "15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü hainlerine, tankları, topları, helikopterleri, uçakları durduran bu millet, Avrupa’nın bu saldırılarına da pabuç bırakmaz” diyerek ortaya koyan Ercoşkun, Yeniçağa'da ise şöyle konuştu: "Avrupa'da Evet diyenlere program yaptırmıyorlar. Çünkü iki yüzlüler. Bir tarafta 'düşünce özgürlüğü' ve 'ifade özgürlüğü' diyorlar, öte yandan Evet diyenlere engel koyuyorlar. Ama Evet karşıtlarına serbestlik tanıyorlar. Hatta Evet karşıtlarının ceplerine 3-5 kuruşta koyalım diyorlar. Meclis'te de gördük; CHP ile HDP sıkça bir araya geliyor. Avrupa'da CHP ve HDP milletvekilleri yanlarına FETÖ'cü birini de alıp Evet karşıtı program yapıyorlar. Ama bizim milletimiz bizim bakanımıza sahip çıkmaya kalktığında engellemeye kalkışıyorlar.

"EVET'İN BÖĞRÜNE MÜHÜR BASARAK HOLLANDA'YA EN İYİ CEVABI VERECEĞİZ"

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler aziz milletimizin geleceğine kast ettiklerinde milletimiz nasıl cevap verdiyse, milletimiz bu alçaklara da en iyi cevabı Evet'in böğrüne mührünü basarak verecektir Allah'ın izniyle."

EVET'İN HAKLI GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Ercoşkun, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Yukarı Kuldan Köyü'ne gitti. Köy konağındaki buluşmada Ercoşkun, kalabalık vatandaş topluluğuna Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı, yeni hükümet sistemine dair yanıtı merak edilen soruları cevapladı. Ercoşkun, açıklamalarında, "Cumhurbaşkanı bu değişiklikle Meclis'i tek taraflı feshedemeyecek. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse, kendi görevini de feshetmiş sayılacak. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e düşecek ve gençlerimizin önündeki seçilme yaşı engeli ortadan kalkacak" başlıklarının ayrıntılarını verdi.

"HAVASI SERT, İNSANI MERT YENİÇAĞA'DAYIZ"

Milletvekili Ercoşkun, 1 Kasım Seçimleri'nde AK Parti'nin en yüksek oy artışı sağladığı Yeniçağa'ya yaptığı bu ziyaret için sosyal medyadaki Facebook sayfasında özel bir yer ayırdı. Ercoşkun, ziyaretinin ayrıntılarını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı ve Yeniçağalı vatandaşlarla objektiflere yansıyan samimi görüntüler için, "Havası sert, insanı mert Yeniçağa'dayız" ifadelerini kullandı. Ercoşkun'un sosyal medyada Yeniçağa hakkındaki bu ifadeleri takipçilerinden beğeni topladı.