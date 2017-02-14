Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun yeni anayasa düzenlemesi için yapılacak halk oylamasında “evet” çıkması için sahaya indi. Ercoşkun bu kapsamda İzzet Baysal Caddesi ve Yukarı Çarşı’nın yanı sıra Mudurnu’da bulunan birçok işyerini ziyaret ederek işyeri çalışanları ve sahipleri ile uzun uzun sohbet etti. Bolu Hayır İşleri Vakfı yönetimine de bir ziyarette bulunan Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu’ya modern bir Yaşlılar Bakım Evi ve Huzur Evi yapılması hususunda vakıf yönetimi ile istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Ercoşkun ayrıca Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Birol Taşgın ve Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP Bolu İl Teşkilatını da ziyaret eden Ali Ercoşkun, keyifli sohbet ve sıcak ortam için MHP İl Başkanı Adem Evcil'e teşekkür etti.