Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığı Seben ziyaretinde,

AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik, Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, İl Genel Meclisi Üyeleri ve parti teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Ercoşkun, ayrıca çarşı ve pazar esnaflarını ziyaret etti. Ercoşkun, milli irade sevdalıları tarafından önlenen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değindiği açıklamalarında, “15 Temmuz gecesi bu alçaklar, bu hainler, emellerine ulaşsalardı, biz bugün bu ortamda bulunabilir miydik? Belki de memleketimiz Gazze gibi, Suriye gibi yangın yerine dönebilirdi. Türkiye ne zaman atılım yapsa, bu atılım kimlerin işine gelmiyorsa, içerideki ya da dışarıdaki maşalar vasıtasıyla Türkiye'nin önünü kesmek için her türlü melaneti yapıyorlar” dedi.

Günün şartlarına uygun bir Anayasa

16 Nisan halk oylamasının siyasi parti seçimi olmadığına dikkat çeken Ali Ercoşkun şöyle konuştu: “AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye oy verilmeyecek. Anayasamızın değişeceği, yenileneceği, günün şartlarına ve tüm dünyaya uyum sağlayacağı bir seviyeye gelmesi için oylama yapacağız. 80 darbesinden sonra yapılan Anayasa sonrasında iktidar hedefindeki tüm siyasi partiler, 'Darbe anayasasını değiştireceğiz. Sivil anayasa yapacağız' diyerek milletten oy istediler. Son yıllarda yaşanan gelişmeler, Gezi olayları, 17/25 Aralık Yargı darbe girişimi ve 15 Temmuz ihaneti sonrasında AK Parti ile MHP bir uzlaşı içerisinde Anayasa Değişiklik paketini fire söylentilerine rağmen, dimdik durarak TBMM'den geçirdi. Artık söz de, karar da, mühür de milletimizin.

Bir oya dahi sahip çıkmalıyız!

Türk milleti olarak, bugüne kadar 16 devlet kurup, 17'ncisini şu anda Anadolu'nun bereketli topraklarında, tabiri caizse devam ettiren bir milletin, bir ecdadın torunlarıyız. Bir mıhın bir milletin kaderini belirlediğini biliyoruz. Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan da bir ordunun kaderini belirler. O zaman o bir oy bizim için çok önemli. Sandıkların başında görev yapacak ağabeylerimizin o bir oya sahip çıkmaları gerekir. Sinop Belediyesi bir oyla kazanıldı. Amerika Birleşik Devletleri resmi dili Fransızcamı yoksa İngilizcemi olacak diye oylama yaptı, sadece bir oy farkla İngilizce olarak seçti."

Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi

Ercoşkun, açıklamalarının devamında, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gerekliliğini savunarak, şöyle konuştu: "18 yaşındaki herkes oy kullanıp belediye başkanı, muhtar, cumhurbaşkanı seçiyor. Seçme hakkı varsa, seçilme hakkı da olsun diyoruz. Geçmişten, bizim tarihimizden Fatih Sultan Mehmet'i örnek gösterebiliriz. Facebook'u kuran Mark Zuckerberg 20 yaşında Harvard Üniversitesinden ayrılarak Facebook sosyal paylaşım programını oluşturdu. Şuanda 33 yaşında ve 50 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Bu örnekler bizde neden olmasın. Bizim en önemli zenginliğimiz olan gençlerimizin enerjisini kullanmamız lazım."

"Türkiye, milletvekili sayısında artışa rağmen Avrupa'daki rakamların gerisinde"

Milletvekili Ercoşkun ayrıca, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılması gerekçesinin haklılığını gözler önüne sererek, "600 milletvekili meselesi de doğrudan nüfusla orantılı. Çünkü 80 milyon nüfusumuz var. Geçmişte daha az nüfusumuz varken milletvekili sayımız 450 idi. Ondan önce de 400'dü. Nüfusla milletvekili sayısına bir denge getirmeye çalışıyoruz. Bunu eşitleyebilmek için sayıyı arttırıyoruz. Almanya'da 80 milyon nüfus, 750 milletvekili var. İngiltere'de 65 milyon nüfus, 1400 milletvekili var. Bizde 600 milletvekili olsa da, Avrupa'daki nüfusa göre en az milletvekiline sahip ülke olacağız" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan'la bu ülkeye daha çok hizmet edeceğiz"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda ise,"Sizlerle birlikte bu ülkeye, bu millete Allah'ın izniyle daha çok hizmetler edeceğiz. Başımızdaki Recep Tayyip Erdoğan ve ekibiyle bu hizmetleri devam ettireceğiz inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İstikbalimiz için, istikrarımız için, istiklalimiz için, vatan için, bayrak için, millet için Evet diyoruz" ifadelerini kullandı.