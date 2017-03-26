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26 Mart 2017 Pazar
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    • Ercoşkun şehit Yıldırım Oflaz'ı unutmadı

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Kıbrıscıklı şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz için şehidin doğup büyüdüğü köyünde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

    26 Mart 2017 Pazar 13:21
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    Ercoşkun şehit Yıldırım Oflaz'ı unutmadı

    Haber: Aysun BEYKOZ

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, geçtiğimiz yıl Mardin'in Nusaybin İlçesi'ndeki hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz'ın toprağa verilişi yıldönümünde, şehidin Kıbrıscık'a bağlı köyü Alemdar'da düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Şehitler için dua eden Ercoşkun, aileye ve köy sakini vatandaşlara bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.

    "ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

    Köy camiindeki program sonrası şehit ailesi ve köy sakini vatandaşlarla bir araya gelen Ercoşkun, daha sonra Kıbrıscık Merkez'i ziyaret etti. İlçedeki bir çay bahçesinde AK Parti Kıbrıscık İlçe Başkanı Ümit Doğangün ve vatandaşlarla bir araya gelen Ercoşkun, burada yaptığı açıklamada, "Havası sert, suyu sert, insanı mert Kıbrıscık'tayız. Köroğlu diyarındayız. Üzüntüler paylaştıkça azalır. Geçtiğimiz yıl şehit olan ve yüreğimiz yanan Yıldırım Oflaz'ı dualarla toprağa vermiştik. Yıldırım kardeşimizin şehit oluşunun sene-i devriyesinde teşkilatımızla birlikte şehidimizin mevlid-i şerifine katıldık. Tüm ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyor, ailesine ve milletimize sabır diliyorum. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Bu hainlere 

    gereken cevabı veriyoruz. Cenab-ı Hak önümüzdeki süreçte vatanımızı, milletimizi korusun kollasın" diye konuştu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Kıbrıscıklı

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