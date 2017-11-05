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05 Kasım 2017 Pazar
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    • Ercoşkun, son noktayı koydu

    Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Bolu Merkez’de Güney Çevre Yolu Projesi’nin ihale süreci tamamlandı, müteahhit firma ile imzalar atıldı. Allah’ın izniyle hayata geçecek 90 milyon TL’lik bu ulaşım yatırımı sayesinde, ilçelerle bağlantı müthiş derecede rahatlayacak” dedi.

    05 Kasım 2017 Pazar 10:25
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    Ercoşkun, son noktayı koydu

    Haber: Gönül Olutürk

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, hafta sonu geldiği Bolu’da kamuoyunun heyecanla beklediği Güney Çevre Yolu Projesi’nin hayata geçeceği müjdesini verdi. 90 milyon TL maliyetli dev ulaşım yatırım projesi için ihale sürecinin tamamlandığını, ihale süreci sonunda belirlenen müteahhit firma ile imzaların atıldığı bilgisini veren Milletvekili Ercoşkun, yatırım sürecine dair şöyle konuştu; “Bolu Güney Çevre Yolu olarak geçen ulaşım projemiz özellikle ilçelere modern bağlantı ulaşımı sağlama anlamında halkımızın önemle beklediği bir yatırım. Bolu Belediyesi’nin imar planları üzerinde düzenlediği bu yol için, bildiğiniz gibi, Karayolları tarafından ihalesi süreci söz konusu oldu. Mudurnu-Göynük-Seben-Kıbrıscık ilçelerine ulaşımı da ciddi manada kolaylaştıracak bu ulaşım yatırımının, bildiğiniz gibi, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde talimatını verdiği, bu süreçte de Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ve Bakan Yardımcımız Yüksel Coşkunyürek’in destekleriyle artık ihalesi gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde bu önemli ayrıntıyı kamuoyuna duyurduk ama büyük bir yatırım olduğu için süreç Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun denetimine de tabi idi” diye konuştu.

    PROJE MALİYETİ TAM 90 MİLYON TL

    Son olarak Ercoşkun; “Bolu halkına önemli bir müjdeyi verelim ki; Bolu Güney Çevre Yolu Projesi’yle ilgili tüm süreçler başarıyla tamamlandı. Artık mütahit firmayla sözleşmelerde imzalandı. Yaklaşık 90 milyon TL’lik bir projenin yer teslimi gerçekleşti. Allah’ın izni ile artık yol yapım çalışmaları başlayacak. Bolumuza hayırlı ve uğurlu olsun. Bolu Güney Çevre Yolu Projesi ilçelerle bağlantıyı müthiş derecede rahatlatacak bir ulaşım yatırımı olacak inşallah” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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