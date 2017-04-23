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23 Nisan 2017 Pazar
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    • Ercoşkun, “Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum”

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

    23 Nisan 2017 Pazar 09:20
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    Ercoşkun, “Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum”

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı. Ercoşkun 23 Nisan mesajında, "23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Kuşkusuz, yetişkinlerin yönettiği bir dünyada yaşıyoruz ve biliyoruz ki bu yetişkinlerin hepsi bir zamanlar çocuktu. Bu yüzdendir ki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, geleceğe yön verecek bireyleri ve yöneticileri olan çocuklarımızı hayata hazırlamanın ve eğitimlerinin ne denli önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Onları geleceğe iyi hazırlamanın, aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğinin idraki içindeyiz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı, demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de milli egemenlik anlayışı içinde, aziz milletimizin taleplerini hayata geçirmektedir. Yüce Meclisimiz, geçmişte nasıl ki bu ülkenin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse, bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynağı olarak yarınlarımızı parlak kılmaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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