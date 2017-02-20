banner128

banner101

20 Şubat 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ercoşkun: “Ülke geleceği için bir ihtiyaç”

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Meclis çalışmalarına verilen arada Bolu'ya gelerek, Anayasa değişikliği referandumu öncesi seçim bölgesinde ziyaret turlarını sürdürdü.

    20 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
    Bu haber 55 kez okundu
    Ercoşkun: “Ülke geleceği için bir ihtiyaç”

    Haber: BMA

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referandum turları kapsamında Göynük ve Taşkesti'de parti teşkilatları ve muhtarlara seslenerek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan için değil, ülke geleceği için bir ihtiyaç. Siyasetin kendisini yenilemesi, seçimsiz hükümet dönemlerini sağlaması, ülkenin istikrarı ve güvenini inşa etmesi kazanımları yanı sıra ülkenin gelecekte karşılaşabileceği güven bunalımları karşısında bir kurtuluş reçetesi" dedi.

     

    Milletvekili Ercoşkun, haftasonu gittiği Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, AK Parti Belde Başkanı Yusuf Mintaş, Belediye Başkanı Saim Çevik, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Uzun ve Vedat Özkan'la bir araya gelip muhtarlarla buluştu.

    Milletvekili Ercoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'le birlikte gittiği Göynük ilçesinde ise, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Belediye Başkanı Kemal Kazan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mümtaz Altınbaş, Mustafa Bayraktar ve partililerle bir araya geldi. Ercoşkun, daha sonra ilçe teşkilatının düzenlediği organizasyonlarda, Dereiçi bölgesi Ekinciler, Gökçesaray, Hacımahmut, Kaşıkçışeyhler, Mustaflar ve Kılavuzlar köylerini ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

    Milletvekili Ercoşkun, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Anayasa değişikliğine değinerek, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi 2010 yılından bu yana kamuoyu ile paylaştığımız, sürekli çalışma masamız üzerinde olan bir paket idi. Anayasa değişiklik maddelerini Anayasa Komisyonu çalışmalarımızın ardından Meclis Genel Kurulu'na getirdik. Allah'ın izniyle hiç fire vermeden, dik bir duruşla 16 Nisan'da milletimizin tercihine sunacağız" dedi.

     

    Kesintisiz ve istikrarlı iktidar dönemleri yaşanacak

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında Anayasa değişikliğinin beraberinde getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin siyasi hayata ve demokrasiye sağlayacağı kazanımları anlattı. Ercoşkun, "Yeni Anayasa ile çift başlı yönetim anlayışı ortadan kalkıyor. Sistem, yürütmeyi güçlendiriyor, daha güçlü bir Meclis oluşumunu sağlıyor. 1923'te kurulan Cumhuriyetimizde şu an 65'nci hükümet var. AK Parti iktidarlarını, rahmetli Menderes ve Özal'ın iktidarlarını çıkardığımızda, Türkiye'de ortalama hükümet süresi 11 ay. Yeni sistem bu anlamda istikrarı da beraberinde getirecek ve 5 yıl seçimsiz hizmet ve icraat yapılmasına imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

     

    Ülke geleceği için bir ihtiyaç

    Muhalif eleştirileri reddeden Ercoşkun, "Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'nin geleceğini düşündüğümüz için gerekli görüyoruz. Çünkü gelen sistemle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan en fazla 10 yıl görev yapabiliyor. Siyasetin kendisini yenilemesi için bu sistem bir fırsat. Nasıl AK Parti tüzükle 3 dönemi öngördüyse ve AK kadrolarda yenilenmeyi bu kararla sağladıysa, bu sistemde yeniliği beraberinde getiriyor. Görev süresini iki dönemle sınırlandırıyor. Seçmenlerimizin 16 Nisan'da ölçüp biçip en doğru kararı vereceğinden endişemiz yok. Tüm bu iyileştirmeler karşısında atıp tutanlar, 'Onlar anlamazlar, bilmezler' zihniyetinden başkası değildir. Bu ülkenin gelecekteki istikrarını ve güvenini inşa etmeyi hedefliyoruz. İşte bunu başarmak istiyoruz. Darbe anayasasından ve istikrarsız hükümetleri beraberinde getiren bu sistemden ayrılmak için 16 Nisan bir fırsat. Milli iradenin bir kez daha sandığa yansıyacağı ve tecelli edeceği karara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

     

    Vefa ziyareti

    Milletvekili Ercoşkun referandum ziyaretlerinin ardından Göynük ve Taşkesti'de AK Parti kadrolarında geçmiş dönemlerde görev almış emektar siyasileri ev ve işyerlerinde ziyaret etti. Göynük'te AK Parti kurucu ilçe başkanı Mehmet Öner'i işyerinde ziyaret eden Ercoşkun, yol arkadaşına vefasını gösterdi. Ercoşkun ayrıca, hasta ziyaretlerinde bulunarak hastalara şifa diledi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cemre Düerken“PROF.DR.N. GENÇ”Bolu’da.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARA GÖZLÜ YİĞİDİM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sonsuzluğun Keşfi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129