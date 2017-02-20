Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referandum turları kapsamında Göynük ve Taşkesti'de parti teşkilatları ve muhtarlara seslenerek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan için değil, ülke geleceği için bir ihtiyaç. Siyasetin kendisini yenilemesi, seçimsiz hükümet dönemlerini sağlaması, ülkenin istikrarı ve güvenini inşa etmesi kazanımları yanı sıra ülkenin gelecekte karşılaşabileceği güven bunalımları karşısında bir kurtuluş reçetesi" dedi.

Milletvekili Ercoşkun, haftasonu gittiği Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, AK Parti Belde Başkanı Yusuf Mintaş, Belediye Başkanı Saim Çevik, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Uzun ve Vedat Özkan'la bir araya gelip muhtarlarla buluştu.

Milletvekili Ercoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'le birlikte gittiği Göynük ilçesinde ise, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Belediye Başkanı Kemal Kazan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mümtaz Altınbaş, Mustafa Bayraktar ve partililerle bir araya geldi. Ercoşkun, daha sonra ilçe teşkilatının düzenlediği organizasyonlarda, Dereiçi bölgesi Ekinciler, Gökçesaray, Hacımahmut, Kaşıkçışeyhler, Mustaflar ve Kılavuzlar köylerini ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ercoşkun, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Anayasa değişikliğine değinerek, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi 2010 yılından bu yana kamuoyu ile paylaştığımız, sürekli çalışma masamız üzerinde olan bir paket idi. Anayasa değişiklik maddelerini Anayasa Komisyonu çalışmalarımızın ardından Meclis Genel Kurulu'na getirdik. Allah'ın izniyle hiç fire vermeden, dik bir duruşla 16 Nisan'da milletimizin tercihine sunacağız" dedi.

Kesintisiz ve istikrarlı iktidar dönemleri yaşanacak

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında Anayasa değişikliğinin beraberinde getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin siyasi hayata ve demokrasiye sağlayacağı kazanımları anlattı. Ercoşkun, "Yeni Anayasa ile çift başlı yönetim anlayışı ortadan kalkıyor. Sistem, yürütmeyi güçlendiriyor, daha güçlü bir Meclis oluşumunu sağlıyor. 1923'te kurulan Cumhuriyetimizde şu an 65'nci hükümet var. AK Parti iktidarlarını, rahmetli Menderes ve Özal'ın iktidarlarını çıkardığımızda, Türkiye'de ortalama hükümet süresi 11 ay. Yeni sistem bu anlamda istikrarı da beraberinde getirecek ve 5 yıl seçimsiz hizmet ve icraat yapılmasına imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ülke geleceği için bir ihtiyaç

Muhalif eleştirileri reddeden Ercoşkun, "Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'nin geleceğini düşündüğümüz için gerekli görüyoruz. Çünkü gelen sistemle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan en fazla 10 yıl görev yapabiliyor. Siyasetin kendisini yenilemesi için bu sistem bir fırsat. Nasıl AK Parti tüzükle 3 dönemi öngördüyse ve AK kadrolarda yenilenmeyi bu kararla sağladıysa, bu sistemde yeniliği beraberinde getiriyor. Görev süresini iki dönemle sınırlandırıyor. Seçmenlerimizin 16 Nisan'da ölçüp biçip en doğru kararı vereceğinden endişemiz yok. Tüm bu iyileştirmeler karşısında atıp tutanlar, 'Onlar anlamazlar, bilmezler' zihniyetinden başkası değildir. Bu ülkenin gelecekteki istikrarını ve güvenini inşa etmeyi hedefliyoruz. İşte bunu başarmak istiyoruz. Darbe anayasasından ve istikrarsız hükümetleri beraberinde getiren bu sistemden ayrılmak için 16 Nisan bir fırsat. Milli iradenin bir kez daha sandığa yansıyacağı ve tecelli edeceği karara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Vefa ziyareti

Milletvekili Ercoşkun referandum ziyaretlerinin ardından Göynük ve Taşkesti'de AK Parti kadrolarında geçmiş dönemlerde görev almış emektar siyasileri ev ve işyerlerinde ziyaret etti. Göynük'te AK Parti kurucu ilçe başkanı Mehmet Öner'i işyerinde ziyaret eden Ercoşkun, yol arkadaşına vefasını gösterdi. Ercoşkun ayrıca, hasta ziyaretlerinde bulunarak hastalara şifa diledi.