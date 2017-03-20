Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 1 Kasım Genel Seçimleri öncesi verdiği sözün gereğinin yapıldığını belirterek, Çaydurt ve Çatak köyleri, Mengen İlçesi, Gökçesu beldesi ile Pazarköy'ü kapsayan yeni ulaşım yatırımının başladığını açıkladı.

"ÇATAK KÖYÜ'NDEKİ KÖPRÜDE YENİLENECEK"

Gökçesu'yu Mengen'e bağlayacak olan ve Pazarköy üzerinden Eskipazar'da bitecek yol çalışmalarının Çaydurt'tan başladığını belirten Milletvekili Ali Ercoşkun, "Çatak Köyü'ndeki köprü yenilenmek üzere Karayolları tarafından ihaleye çıkarıldı. Bu köprünün yapımıyla birlikte Çaydurt-Çatak arası yeni güzergahta çalışmaya başlayacak, daha sonra Gökçesu istikametinde bu çalışmalar devam edecek. Bu ulaşım yatırımlarımızı hayata geçirmemize katkılarından dolayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, Bakan Yardımcımız Yüksel Coşkunyürek'e ve Karayolları 4'ncü Bölge Müdürü Öner Özgür'e ve personeline teşekkür ederim. Ulaşım yatırımımızın, Çaydurt'a, Çatak'a, Gökçesu'ya, Mengen'e, Pazarköy'e, kısacası tüm bölgeye bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.