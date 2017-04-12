banner133

banner128

banner101

12 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ercoşkun: “Yenilik ve değişime tabi ki Evet“

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Türkiye'nin ihtiyacı olan yeniliğin ve değişimin gerçekleşeceği Anayasa değişikliğine TABİ Kİ EVET diyoruz" dedi.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 10:17
    Bu haber 62 kez okundu
    Ercoşkun: “Yenilik ve değişime tabi ki Evet“

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, "Değişimin önünde hiçbir güç duramaz. Biz bir dakikayı bile boş geçirmeden, sandıklar kurulup oy verme işlemi tamamlanıp, sonuçlar tutanağa bağlanıncaya kadar görevimizin başındayız inşallah" diyerek, Anayasa değişikliğinin mesai süresini ortaya koydu” dedi.

    "KESİNTİSİZ 5 YILLIK İSTİKRAR SAĞLANACAK"

    Anayasa değişikliği 18 maddeden oluştuğunu belirten Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu: "Bu maddelerin tamamını okumayanlar ve sağlam temellere dayandırmadan değerlendirmelerde bulunanlar olabilir. Yenilik ve değişimi temsil eden bu halk oylamasında Evet çıktığında seçimde karşımıza iki sandık gelecek. Bir sandıkta Cumhurbaşkanı, yani hükümeti temsil edecek organı, diğerinde milletvekillerini seçeceğiz. Yani iki süreci birbirinden ayırmış olacağız. Bu iki organ hızlı kararlar almak, aldığımız kararları hızla yürürlüğe koyma süreçlerini kısaltacak. Ve kesintisiz 5 yıllık istikrar getireceği içinde biz çok daha etkili, hem bölgenin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin ihtiyacı olan yeniliğin ve değişimin gerçekleşeceğini düşünerek, TABİ Kİ EVET diyoruz.”

    "VATANDAŞLARIMIZIN HAKLI BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında ise, il genelinde köylere yönelik yatırımlara dikkat çekerek, "Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, Bolu'nun 487 köyüne İl Genel Meclis'imizle, yerel parlamentomuzla, İl Özel İdaremiz imkanlarıyla yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 2015-2016 yılları arasında İl Özel İdaresi ödenekleri yanında bakanlıklardan sağladığımız ilave kaynaklarla Cumhuriyet tarihimizin yatırım rekorlarını kırdık. Cumhuriyet tarihimizin 2-3 katını yaptığımız halde henüz daha asfaltı olmayan köyümüz var. Acil meseleleri çözdük. Şimdi 2017 yılında ne olacak? Kalan işlerin yapılmasını vatandaşlarımız haklı olarak bekliyor. Vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır bu beklentiler. Bu ülkenin, bu milletin kaynaklarını yine milletimize hizmet etmek için kullanan bir iktidarız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, &quot;Türkiyenin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYAT BOYU ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ YEPAD “ da dan BOLU’DA “yarışma” …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir GERİ VİTES
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129