Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, "Değişimin önünde hiçbir güç duramaz. Biz bir dakikayı bile boş geçirmeden, sandıklar kurulup oy verme işlemi tamamlanıp, sonuçlar tutanağa bağlanıncaya kadar görevimizin başındayız inşallah" diyerek, Anayasa değişikliğinin mesai süresini ortaya koydu” dedi.

"KESİNTİSİZ 5 YILLIK İSTİKRAR SAĞLANACAK"

Anayasa değişikliği 18 maddeden oluştuğunu belirten Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu: "Bu maddelerin tamamını okumayanlar ve sağlam temellere dayandırmadan değerlendirmelerde bulunanlar olabilir. Yenilik ve değişimi temsil eden bu halk oylamasında Evet çıktığında seçimde karşımıza iki sandık gelecek. Bir sandıkta Cumhurbaşkanı, yani hükümeti temsil edecek organı, diğerinde milletvekillerini seçeceğiz. Yani iki süreci birbirinden ayırmış olacağız. Bu iki organ hızlı kararlar almak, aldığımız kararları hızla yürürlüğe koyma süreçlerini kısaltacak. Ve kesintisiz 5 yıllık istikrar getireceği içinde biz çok daha etkili, hem bölgenin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin ihtiyacı olan yeniliğin ve değişimin gerçekleşeceğini düşünerek, TABİ Kİ EVET diyoruz.”

"VATANDAŞLARIMIZIN HAKLI BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında ise, il genelinde köylere yönelik yatırımlara dikkat çekerek, "Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, Bolu'nun 487 köyüne İl Genel Meclis'imizle, yerel parlamentomuzla, İl Özel İdaremiz imkanlarıyla yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 2015-2016 yılları arasında İl Özel İdaresi ödenekleri yanında bakanlıklardan sağladığımız ilave kaynaklarla Cumhuriyet tarihimizin yatırım rekorlarını kırdık. Cumhuriyet tarihimizin 2-3 katını yaptığımız halde henüz daha asfaltı olmayan köyümüz var. Acil meseleleri çözdük. Şimdi 2017 yılında ne olacak? Kalan işlerin yapılmasını vatandaşlarımız haklı olarak bekliyor. Vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır bu beklentiler. Bu ülkenin, bu milletin kaynaklarını yine milletimize hizmet etmek için kullanan bir iktidarız” diye konuştu.