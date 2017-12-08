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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Yeniçağa-Mengen Karayolu'nda gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi aldı. Milletvekili Ercoşkun, incelemeleri sonrası çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu; "Yeniçağa-Mengen Karayolu'nda ciddi heyelan sorunları vardı. Tabi yoğun yağış alan bir yer. Bu duble yolda oldukça yoğun araç trafiğine ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman bu güzergahta tehlikelere yol açan süreçler söz konusuydu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Bakan Yardımcımız Yüksel Coşkunyürek ve Karayolları Bölge Müdürümüz Öner Özgür Bey'in girişimiyle fore kazık sistemiyle bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Mevsim şartları müsade ederse kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar Mengen'e, Yeniçağa'ya ve Bolu'ya hizmet edecek ama bu yol güzergahı Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan biri olduğu için aslında tüm Türkiye'ye de hizmet edecek. Bu önemli çalışmanın gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."