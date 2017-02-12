Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AİBPA Türk Komisyonu Başkanı sıfatıyla, İtalya ve Fas Büyükelçilerinin ardından Ürdün Büyükelçisi Amjad Al Adaileh'ı TBMM'de kabul etti. Milletvekili Ercoşkun, ziyaret konuşmasında, "15 Temmuz sonrası, Ürdün'e yaptığımız ziyarette dile getirdiğimiz FETÖ'ye karşı uyarılarımızı dikkate alarak, ülke sınırları içerisindeki FETÖ okullarını ve ticari kuruluşlarını kapatan Ürdün hükümetine yüce milletimiz ve hükümetimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FETÖ OKULLARI VE TİCARİ KURULUŞLARI KAPATILDI

Milletvekili Ercoşkun’un meclis çalışma odasında gerçekleşen uluslararası görüşmeye damga vuran konu ise Ercoşkun'un FETÖ'nün darbe girişimini, Türkiye'de gerçekleştirdiği katliamları ve Türkiye'nin darbe karşıtı süreci nasıl yönettiğini anlatmak için Eylül ayında Ürdün'e yaptığı ziyaret oldu. Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi Amjad Al Adaileh, AİBPA Türk Komisyonu Başkanı Ercoşkun’un Eylül ayında yaptığı resmi ziyaretteki FETÖ karşıtı uyarıların ve AK Parti Hükümeti'nin uluslararası yaklaşımının Ürdün'de gündem konusu olduğunu ve ardından Ürdün'de FETÖ'ye ait okulların ve ticari kuruluşların kapatıldığını açıkladı.

“YÜCE MİLLETİMİZ VE HÜKÜMETİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükelçi Adaileh'ın bu açıklamaları sonrası Milletvekili Ercoşkun yaptığı konuşmada şunları söyledi: "248 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki büyük acının ardından FETÖ'nün, dini değerleri kendi sapkın inançlarına göre yorumlayan, Türkiye'de ve dünyada gerçek kimliklerini gizleyerek, ordu, yargı, emniyet, istihbarat ve bürokrasi gibi devletin kritik noktalarını ele geçirmeyi planlayan ve dünyayı dizayn etme arzusundaki kirli yapılanmasını her platformda anlatmaya çalıştık. FETÖ'nün amaçları uğruna her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal tüm faaliyetleri meşru gördüğünü ve gerek gördüğü takdirde tüm bunların hiçbirisinden geri kalmadığını Ürdün'ün de aralarında bulunduğu ülke ziyaretlerimizde dile getirdik. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdit unsuru olduğu noktasında dünya ülkelerini uyardık, uyarmaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz'da 248 canı hain saldırılarla yitirdiğimiz darbe girişimi gösterdi ki FETÖ, Orta Doğu'yu kana bulayan IŞİD'den, Afrika'ya kan kusturan Boko Haram'dan farksız. Dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ ve diğer bu örgütlere karşı tüm dünya ülkeleri birlikte mücadele vermeli. FETÖ ile mücadele noktasında, FETÖ'ye ait okulların ve ticari kuruluşların kapatılması talebimizi kabul eden ve yaptırımlar uygulayan Ürdün'e yüce milletimiz ve AK Parti Hükümetimiz adına teşekkür ediyorum."

Türkiye ile Ürdün ülkeleri arasında uzun yıllara dayalı dostluk ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken ve Türkiye'nin iki ülke ilişkilerindeki sıcak yaklaşımı sürdürme arzusunda olduğunu dile getiren Milletvekili Ercoşkun, geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği İtalya ve Fas büyükelçilerinin ardından Ürdün Büyükelçisi Adaileh'ın ziyaretini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.