banner128

banner101

12 Şubat 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • ERCOŞKUN’A BÜYÜKELÇİ ZİYARETİ

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, İtalya ve Fas büyükelçileri sonrası, Akdeniz İçin Birlik ve Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Komisyonu Başkanı sıfatıyla bu kez Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi Amjad Al Adaileh'ı TBMM'de kabul etti.

    12 Şubat 2017 Pazar 10:43
    Bu haber 54 kez okundu
    ERCOŞKUN’A BÜYÜKELÇİ ZİYARETİ

    Haber: BMA

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AİBPA Türk Komisyonu Başkanı sıfatıyla, İtalya ve Fas Büyükelçilerinin ardından Ürdün Büyükelçisi Amjad Al Adaileh'ı TBMM'de kabul etti. Milletvekili Ercoşkun, ziyaret konuşmasında, "15 Temmuz sonrası, Ürdün'e yaptığımız ziyarette dile getirdiğimiz FETÖ'ye karşı uyarılarımızı dikkate alarak, ülke sınırları içerisindeki FETÖ okullarını ve ticari kuruluşlarını kapatan Ürdün hükümetine yüce milletimiz ve hükümetimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    FETÖ OKULLARI VE TİCARİ KURULUŞLARI KAPATILDI

    Milletvekili Ercoşkun’un meclis çalışma odasında gerçekleşen uluslararası görüşmeye damga vuran konu ise Ercoşkun'un FETÖ'nün darbe girişimini, Türkiye'de gerçekleştirdiği katliamları ve Türkiye'nin darbe karşıtı süreci nasıl yönettiğini anlatmak için Eylül ayında Ürdün'e yaptığı ziyaret oldu. Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi Amjad Al Adaileh, AİBPA Türk Komisyonu Başkanı Ercoşkun’un Eylül ayında yaptığı resmi ziyaretteki FETÖ karşıtı uyarıların ve AK Parti Hükümeti'nin uluslararası yaklaşımının Ürdün'de gündem konusu olduğunu ve ardından Ürdün'de FETÖ'ye ait okulların ve ticari kuruluşların kapatıldığını açıkladı.

    “YÜCE MİLLETİMİZ VE HÜKÜMETİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

    Büyükelçi Adaileh'ın bu açıklamaları sonrası Milletvekili Ercoşkun yaptığı konuşmada şunları söyledi: "248 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki büyük acının ardından FETÖ'nün, dini değerleri kendi sapkın inançlarına göre yorumlayan, Türkiye'de ve dünyada gerçek kimliklerini gizleyerek, ordu, yargı, emniyet, istihbarat ve bürokrasi gibi devletin kritik noktalarını ele geçirmeyi planlayan ve dünyayı dizayn etme arzusundaki kirli yapılanmasını  her platformda anlatmaya çalıştık. FETÖ'nün amaçları uğruna her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal tüm faaliyetleri meşru gördüğünü ve gerek gördüğü takdirde tüm bunların hiçbirisinden geri kalmadığını Ürdün'ün de aralarında bulunduğu ülke ziyaretlerimizde dile getirdik. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdit unsuru olduğu noktasında dünya ülkelerini uyardık, uyarmaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz'da 248 canı hain saldırılarla yitirdiğimiz darbe girişimi gösterdi ki FETÖ, Orta Doğu'yu kana bulayan IŞİD'den, Afrika'ya kan kusturan Boko Haram'dan farksız. Dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ ve diğer bu örgütlere karşı tüm dünya ülkeleri birlikte mücadele vermeli. FETÖ ile mücadele noktasında, FETÖ'ye ait okulların ve ticari kuruluşların kapatılması talebimizi kabul eden ve yaptırımlar uygulayan Ürdün'e yüce milletimiz ve AK Parti Hükümetimiz adına teşekkür ediyorum."

    Türkiye ile Ürdün ülkeleri arasında uzun yıllara dayalı dostluk ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken ve Türkiye'nin iki ülke ilişkilerindeki sıcak yaklaşımı sürdürme arzusunda olduğunu dile getiren Milletvekili Ercoşkun, geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği İtalya ve Fas büyükelçilerinin ardından Ürdün Büyükelçisi Adaileh'ın ziyaretini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. 

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR DUSK
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR İSTATİSTİK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolulu”ÇINAR ÖZEN”Demokratlara Başkan mı?..
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİRLİ ÇAMAŞIRLAR
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129