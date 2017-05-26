HABER; BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, mübarek üç ayların taçlandırıldığı Ramazan-ı Şerif için yayınladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öylesine güzel bir gün ki, sabahı Cuma, akşamı Teravih, gecesi Sahur, ertesi Ramazan. Mübarek üç ayların taçlandırıldığı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı Şerif'in gönül coğrafyamıza ve tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kilitlendiği, şeytanın zincire vurulduğu on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, sevgimizin söz olup duaya dönüşmesini ve Cenab-Hakk'a ulaşmasını dilerim. Değerli hemşehrilerime ve milletimize, mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını niyaz ederim."