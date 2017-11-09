Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79’ncu yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ercoşkun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79’ncu yıldönümünde minnetle şükranla yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, 94 yıl boyunca yaşanan tüm badirelere rağmen, gururla ve onurla dimdik ayaktadır.

Bu şuurla bizler, gelecek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürürken, birlikte, beraberlikte, kardeşlikte ısrarcı olmaya devam edecek, özgürlüklerden, temel haklardan, ileri demokratik standartlardan asla taviz vermeden, barış, huzur ve emniyet içinde Türkiye'yi büyütmeyi, yüceltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. En büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır. Bu düşüncelerle, vefatının 79’ncu yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar şükranla ve rahmetle anıyorum."