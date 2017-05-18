Haber: BMA

Milletvekili Ercoşkun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığı yazılı mesajında, "19 Mayıs aziz vatan evlatlarının canları pahasına verilen bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu uğurda varını yoğunu ortaya koyup, can veren aziz şehitlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ercoşkun, mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan bağımsızlık hareketi, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış, zaferle sonuçlanan milli mücadelemiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Aziz milletimiz tarih sahnesi boyunca bağımsızlık mücadelesinden hiçbir dönem taviz vermemiştir. Milletimizin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi karşısında, vatan için, bayrak için, istiklal için, istikbal için verdiği bağımsızlık mücadelesi bu bağımsızlık ruhunun halen yaşatıldığının büyük ve önemli bir kanıtıdır. Tarih boyunca milletimizin verdiği tüm bağımsızlık mücadelelerinde dünyaya özgürlüğünü kahramanca haykıran gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelelerimizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Allah'ın izniyle, Türkiye’nin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bugünün sigortası olan gençlerimizin geleceğimizin teminatı oldukları bilinci içerisindeyiz. Amacımız, gençlerimizden aldığımız güçle Türkiye’nin zirvedeki dünya ülkeleri arasında yerini almasıdır. AK Parti iktidarı olarak, milletimizden aldığımız yetki ve iradeyle bunun mücadelesini vermekteyiz. Bu hedefle çalışıyoruz ve daha da çalışacağız."