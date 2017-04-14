Haber: Esra ÖZTÜRK
Ali Ercoşkun, Aydın’ın açıklamalarına avukatı Mehmet Emin Güz aracılığıyla cevap verdi. Ercoşkun, Aydın’ı bir muhatap olarak kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını belirterek “Söz konusu haberde beyanatta bulunduğu belirtilen Mehmet Aydın’ın siyasi bir vasfı ya da temsil gücü bulunmayıp muhatap olarak kabul edilemez. Müvekkil üzerinden isim duyurmaya yönelik siyasi düzeyden yoksun, hakaret ve iftira içerikli beyanatlarının tartışmaya açılmasının kamuoyuna bir haksızlık olacağı değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.
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