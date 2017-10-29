banner133

banner101

29 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ercoşkun’dan “Barış ve kardeşlik” vurgusu

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ercoşkun, Cumhuriyet’in ilanının 94’üncü yıldönümünü kutladığı mesajında, Kuzey Irak’taki terör olayları ve etnisite ayrıştırmalar karşısında milletimize yönelik barış ve kardeşlik çağrılarına bir yenisini daha ekledi.

    29 Ekim 2017 Pazar 10:10
    Bu haber 40 kez okundu
    Ercoşkun’dan “Barış ve kardeşlik” vurgusu

    Haber: Gönül Olutürk

    Milletvekili Ercoşkun, mesajında, Cumhuriyetin milli birlik ve beraberliğin nişanesi olduğuna dikkat çekerek, “Aziz milletimizin kahramanca yazdığı destanlar sonrası, 29 Ekim 1923'te gerçekleşen Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Millet olarak büyük zafere ulaştığımız kutlu milli mücadelemiz olan cumhuriyetimizin ilan edilişinin 94. yıldönümünü aynı gururla, heyecanla ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.  Milletvekili Ercoşkun, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajındaki ifadelerinin devamında, Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeleri hatırlattı ve bölgedeki etnisite ayrıştırma girişimleri karşısında, Türk Milleti’ne birlik ve beraberlik çağrılarını yineledi.

    “BÖLÜCÜ HİÇBİR UNSURUN KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ”

    Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu; “Etrafımızda yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti bugün, demokratik gelişme ve ekonomik kalkınmasını birlikte sağlayarak bölgesine istikrar ve refah ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Büyük Türk Milleti sahip olduğu değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli bir millettir. 94 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferiydi. Bu zafer çok az Millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluğu temsil etmekteydi. Türk Milleti tarih boyunca verdiği mücadelelerle, milletin esaret altında tutulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin bu onurlu mücadelesi, birçok mazlum millet için de örnek olmuştur.Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarından hareketle, yakaladığımız siyasi ve ekonomik istikrarı sürdürme gayreti içerisinde olacak, milletimizin refah seviyesini daha da yükseltme çabası göstermeye devam edeceğiz.”

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANDI

    Milletvekili Ercoşkun, Cumhuriyet’in ilanının 94’üncü yıldönümünü kutladığı mesajının son bölümünde, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “SEBEN” de “TÜRKSOY”lu Görkemli”AÇILIŞ”dan…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BOLUSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ !
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YENİDEN YAPILANMA
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129