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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Ercoşkun’dan çiftçilere müjde

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Meclis’te kabul edilen Bazı Vergi Kanunları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın tarımsal alanda önemli kazanımları da beraberinde getirdiğini söyledi.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 12:47
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    Ercoşkun’dan çiftçilere müjde

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Dörtdivan ilçemiz başta olmak üzere, arazi toplulaştırma projesinin uygulanacağı bölgelerimizde arazi sahibi çiftçimiz uygulama nedenli her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak, çiftçimizin cebinden kuruş çıkmayacak” dedi.  Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında, Bolu’nun Dörtdivan İlçesi’nde hayata geçirilen ve bazı diğer ilçelerde de uygulanması gündeme gelen arazi toplulaştırma projesinden arazi sahibi çiftçilerin olumsuz etkilenmeyeceğini belirtti.

    “ARAZİ TOPLULAŞTIRMA SÜREÇLERİ BAKANLIĞA VERİLECEK YENİ YETKİLENDİRMELER SAYESİNDE DAHA DA HIZLANACAK”

    Açıklamalarında, “Arazi toplulaştırma projesi sürecinde çiftçilerimiz her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak ve çiftçimizin cebinden kuruş çıkmayacak” diyen Milletvekili Ercoşkun, bu yasal düzenlemenin ayrıntıları hakkında, şöyle konuştu; “Meclis’te kabul edilerek, hayata geçişini öngördüğümüz yasal düzenleme ile arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında el birliği mülkiyeti olarak tescilli parsellerin paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemlerinin vatandaşların kendileri tarafından değil, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra birimleri tarafından resen yapma yetkisi verilecek. Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasında topu hatalarını resen düzeltilmesi de ilgili yasal düzenleme ile sağlanacaktır. Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında paylı mülkiyete geçiş işlemlerinde uygulama hataların düzeltilmesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yetki verilerek süreç hızlandırılacak ve bu işlemler süresince arazi sahibi çiftçilerimiz veraset ve intikal vergisi hariç her türlü vergi resim ve harçdan muaf tutulacaklardır” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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